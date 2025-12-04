志工最高榮譽 高市頒金暉獎

響應十二月五日是國際志工日，高市府社會局與志願服務協會於昨（四）日舉辦第二十一屆「金暉獎」頒獎典禮，向長年投入服務的志工致上最高敬意；今年共有二十四位志工、八個志工團隊及五個家族獲頒高雄市志願服務最高榮耀「金暉獎」，由陳其邁市長頒發獎座，場面溫馨隆重。

金暉獎不僅是榮譽象徵，更展現高雄市民的服務精神。本屆資深志願服務人員獎得主李滿龍、溫瑞雲、李來富、林美珠與柳蔡馨慧皆投入志願服務逾二十年，他們秉持「天生我才必有用」及「快樂服務、熱情生活」的信念，投注專長與心力於跨領域的服務，將無私奉獻的志願服務精神視為人生座右銘。

陳其邁致詞時引用古希臘哲學家蘇格拉底名言，指出真正的美德在於關心他人與良善的行為，並以此形容志工精神，不僅讚許志工為「高雄英雄」，並向每一位志工夥伴守護高雄的付出致敬，感謝大家長年的付出。

陳其邁表示，高雄是一座移民城市，不論先來後到，在城市發展、安身立命，把高雄當成自己的家，觀察社會各個角落，常常看到很多志工夥伴的身影，無論在醫院、義警、義消以及各項公共服務，因為大家的無私貢獻，讓高雄更美好。

陳其邁也提到日前花蓮光復鄉發生堰塞湖事件，看見許多來自高雄的志工夥伴第一時間前往支援，「鏟子超人」不僅動手挖土、清淤，也遞送物資補給，用實際行動展現志工精神，認為志工精神是凝聚國家、團結社會的重要力量。

陳其邁也感謝議會的支持，相關志工與社會福利預算順利付委審查，讓各局處推動志工服務更穩定；此外，他也貼心叮嚀志工夥伴近期天氣轉冷，要注意保暖、照顧好身體，尤其清晨在路口協助交通、守護學童的志工，更要留意早晚溫差，適時增添保暖衣物。

目前高雄市志工人數已突破十一萬人，市府二十八個局處亦共同響應國際志工日，廣邀民眾加入志願服務行列；民眾可至社會局「志願服務資源中心」官網（www.kvc.org.tw）或臉書粉絲專頁查詢加入志工的相關資訊，一同感受服務的成就與喜悅。有意參加志願服務民眾可至社會局〈志願服務資源中心〉官網（www.kvc.org.tw）或〈志願服務資源中心〉FB粉絲專頁查詢如何加入志願服務相關訊息，歡迎大家一起感受當志工的樂趣，全民一起做志工！