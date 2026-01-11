志工歲末送暖陪伴長者 寒冬祝福長者共享安康

歲末年終之際，慈濟志工走入新北市新莊區「常福緣老人長照中心」，舉辦溫馨感恩會，陪伴三十七位長者共度寒冬。

歲末年終之際，慈濟志工走入新北市新莊區「常福緣老人長照中心」，舉辦溫馨感恩會，陪伴三十七位長者共度寒冬。這場活動不僅是例行的歲末關懷，更是自2016年以來慈濟人持續深耕社區、守護長者的具體展現。志工透過問候、健康帶動、手語歌舞與奉茶食，將祝福化為行動，讓院內長者感受到社區的善意與溫暖。

這場活動不僅是例行的歲末關懷，更是自2016年以來慈濟人持續深耕社區、守護長者的具體展現。

活動伊始，慈濟新泰區活動組窗口之一的志工謝麗珠，以溫暖的語調問候：「阿公、阿嬤大家好！外面天氣很冷，但是進來『常福緣』，感覺很溫暖，因為有你們。」由於長期參與樂齡學堂課程設計與機構關懷規劃，嫻熟的企劃能力深受肯定，謝麗珠指出，世界各地天災人禍頻仍，能安居於臺灣這片平安土地，是因為大家共同行善、種福田。她邀請長者們一起做好事，守護大地，讓臺灣更平安。

廣告 廣告

志工透過問候、健康帶動、手語歌舞與奉茶食，將祝福化為行動，讓院內長者感受到社區的善意與溫暖。

志工黃麗鳳則帶領「動健康」活動，鼓勵長者伸展筋骨。長者們雖動作緩慢，但在志工陪伴下逐漸投入，現場氣氛熱絡。黃麗鳳表示，「動健康」是政府推動的全民運動，透過規律運動與健康飲食，可延緩失能、提升生活品質。她於2024年通過「新北市愛笑瑜珈協會」培訓與評核，成為合格講師，將專業技能帶入社區，服務更多長者。

志工黃麗鳳（左一）帶領長者們活動筋骨，一邊說、一邊示範，長者和志工們一起動起來，熱絡的氣氛，在寒冷的冬天，增添暖意。

志工吳碧月率領手語團隊演繹〈好心大家做〉與〈有你就幸福〉，溫柔的肢體語言搭配歌詞「生命中有個你，總在我身邊守護...有你就幸福，那是歲月的禮物」，讓長者們隨旋律輕聲合唱，臉上洋溢笑容。志工王錫福與太太莊璧芬雖長住宜蘭，卻每逢機構關懷活動必定返台北參與，並精心準備道具帶領志工表演〈內山姑娘要出嫁〉、〈父子情深〉、〈春花夢露〉等歌曲，陪伴長者們高歌同樂。

手語團隊呈現手語歌曲〈有你就幸福〉、〈好心大家做〉，充滿幸福與溫暖的歌詞，透過手語志工溫柔婉約的肢體語言，洋溢滿滿的幸福。

社工洪文德在現場以手機捕捉溫馨畫面，他讚歎慈濟志工結合手語與團康，讓長者們隨音樂比手劃腳，對久坐輪椅的長者而言格外珍貴；他感慨老人家喜歡熱鬧，志工的用心令人動容。院方因負責人是慈濟人，全院茹素並定期安排念佛、唱歌及戶外活動，營造家的氛圍。活動中更準備蛋糕與薑茶，由志工奉上，體現證嚴上人「視天下老者如父母」的慈勉，志工以行動落實教誨，將愛心灑遍人間。

院方負責人呂理旺與王寶華夫婦感謝慈濟志工不畏寒冬，將大愛帶入「常福緣」，讓院內更添溫度，期盼長者在安養之餘，不僅「老有所終」，更能「老有所愛」，在陪伴中享受幸福晚年。

院方負責人呂理旺與王寶華夫婦感謝慈濟志工不畏寒冬，將大愛帶入「常福緣」，讓院內更添溫度。

這場歲末感恩會展現慈濟人持續的關懷與社區照護的串聯，透過多元互動與溫馨陪伴，讓「常福緣」在冬日午後洋溢笑聲，也彰顯社區共同守護長者的力量。展望未來，慈濟人將持續以菩薩心走入社區，守護長者的生活品質，讓幸福與安康在社區每個角落生根。

(撰文／李隆智，攝影／耿美華)