南市勞工局帶領大台南婚禮設計服務人員職業工會志工，前往永康區私立永大綜合長照機構舉辦愛心義剪。（勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

南市勞工局二十六日帶領大台南婚禮設計服務人員職業工會志工，前往永康區私立永大綜合長照機構舉辦愛心義剪，年前幫忙長輩修剪頭髮、打理門面，讓大家歡喜迎接馬年到來。

快過年了，義剪志工們一邊細心修剪頭髮，一邊親切與長輩寒暄，讓長者在輕鬆氛圍中完成新造型；剪完頭髮後，長輩們個個精神煥發，露出滿意笑容，感受社會關懷和幸福。

大台南婚禮設計服務人員職業工會理事長林尉民表示，農曆春節是一年中最重要的節日，年前透過義剪，讓長輩們感受被重視的溫暖與祝福，為新的一年增添好彩頭。

廣告 廣告

永大綜合長照機構感謝工會志工的義剪安排，這項貼心服務，讓長輩們漂亮一下，過個清爽又開心的好年。

勞工局長王鑫基也肯定大台南婚禮設計服務人員職業工會志工發揮專業、回饋社會，他表示，新的一年勞工局將持續推動公益服務，讓台南更加溫暖有愛，真正實現「希望家園」的城市願景。