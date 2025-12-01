志工第一線守護澎湖家庭幸福 陳光復盼更多人投入
（中央社澎湖縣1日電）澎湖縣長陳光復今晚在績優志工表揚大會中表示，志工長年站在第一線、用行動守護澎湖家庭的幸福，期盼更多民眾投入志願服務行列，讓關懷走進每一個社區、每一個家庭。
澎湖家庭教育中心「績優志工表揚大會」，今晚在馬公龍星餐廳舉行，陳光復表揚洪美援等10名績優志工與頒發聘書，肯定每位夥伴付出與努力，協助民眾在面對家庭、婚姻、親職、教養及兩性關係等問題時，能獲得關懷、陪伴與引導，走出低潮、重建信心。
陳光復指出，家庭是社會根基，志工就是陪伴家庭的「天使」與「守護者」，當家庭成員遇到衝突、壓力或迷惘時，縣府結合專業人員及志工力量，提供諮詢、輔導、親職教育課程及情緒支持等服務，協助民眾走出困境，重建正向關係；感謝所有志工長年站在第一線，用行動守護澎湖家庭的幸福，也期盼更多民眾投入志願服務行列，讓關懷能走進每一個社區、每一個家庭。
澎湖家庭教育中心志工服務項目，包括「家庭教育諮詢專線」及「家庭教育推廣活動」，由受過專業知能培訓的家庭教育志工提供縣民遇有家庭、婚姻、親職、教養、兩性關係等方面的挫折或困擾時，給予支持諮詢。（編輯：陳仁華）1141201
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 6 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 21 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 9 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 10 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 7 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
香港宏福苑死亡數升至151人，警方和廉署拘逾20人，「四大訴求」發起人「獲准保釋」
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前