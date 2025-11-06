志工誤認有髒汙！衛生紙一擦「特展藝術品毀了」 基隆文觀局道歉

記者柯美儀／台北報導

基隆市文化觀光局近日在基隆美術館舉辦當代藝術特展〈We are Me-我(們)到此一遊〉，不料開展僅第5天便發生意外，一名志工巡場時誤將參展作品的鏡面當成髒汙，用衛生紙擦拭，導致作品受損、無法恢復原貌。館方雖在第一時間制止，仍難挽回損害，文化觀光局已向藝術家致歉，並研擬後續修復與改進措施。

文化觀光局表示，2025基隆美術館當代藝術特展〈We are Me - 我(們)到此一遊〉開展第5天，於11月4日，基隆市文化觀光局志工於基隆美術館展場巡視，基於環境清理的錯誤認知，誤以衛生紙擦拭陳松志〈倒裝的語句-16〉作品鏡面，試圖清潔鏡面。

廣告 廣告

文化觀光局已向藝術家致歉，並研擬後續修復與改進措施。（圖／基隆市文化觀光局）

館員雖於第一時間制止，但傷害已然造成，文化觀光局旋即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，但經確認「難回復作品原貌」。為此，文化觀光局深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

文化觀光局強調，他們深知縱使對藝術家陳松志先生致上最深的歉意，也難彌補對藝術家創作心血的傷害，基隆美術館身為基隆市最重要的國際藝術創作與交流平台，對支持藝術創作、守護藝術文化資產、培育藝術素養及營造城市美學責無旁貸，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以期止誤、改善與精進，朝成為專業藝術場館努力奮進。

文化觀光局指出，對於目前場館服務管理，除提供民眾服務協助、輪值巡視看館，和勉力支援導覽與解說外，有關落實及強化從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護、專案管理、展場行政支援等諸多培訓工作，將刻正規畫辦理。

更多三立新聞網報導

獨家／水淹光復牠們也是災民…200多隻「流浪貓狗去向」曝：開放認領

是你嗎？北捷第145億旅客誕生 享「免費搭乘捷運1年」

黃明志交保又被逮原因曝！大馬警方揭「謀殺案」關鍵

豬瘟案場廚餘吃不完！C養豬場貨車到清潔隊偷載 環境部：依法究責

