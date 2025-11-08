志工點亮永續雲林！ 縣府表揚績優環保英雄 齊心邁向淨零綠色新時代
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府環境保護局今（8）日舉辦「114年度績優環保志（義）工暨優良水環境巡守隊表揚典禮」，縣長張麗善特別讚揚近八千名志工長年默默奉獻，用雙手守護家園，凝聚民間力量打造永續雲林的堅實基礎。典禮現場氣氛熱烈，志工笑容洋溢，展現對環境保育的熱情與行動力。
雲林縣環保志工隊、水環境巡守隊及環境教育志工人數近八千人，長期投入環境教育、減塑宣導、河川清理及病媒蚊防治等工作。環保局長張喬維表示，志工們不僅是行動者，更是環境永續理念的傳播者，「他們的身影，是雲林最美的風景。」
本次共頒發團體獎與個人獎多項，表揚績優環保志工隊7隊、優良水環境巡守隊3隊，及多位優秀個人志工。特別令人動容的是87歲高齡的張林蜜志工，她不畏年齡、持續參與淨溪、宣導與綠美化活動，以實際行動感染社區、激勵後輩，堪稱環保長青典範。
縣府同步頒發「綠色辦公績優單位獎」，鼓勵公私協力落實節能減碳。今年共有77個單位響應，最終遴選出7家成績亮眼的代表，包括劍湖山世界、甲子時尚傢俱、斗六市公所及多家中油加油站與台塑出光公司。這些單位推動減紙、節能照明與綠化行動，為綠色職場樹立標竿。
今年雲林代表隊在「全國環保志（義）工群英會」中表現亮眼，「虎尾鎮立仁社區」榮獲環保金頭腦特優、「頂溪社區」奪資源分類王特優、「斗南鎮田頭社區」拿下資源灌籃高手特優、「崙背鄉南陽社區」則榮獲清掃接力賽特優。這份榮耀象徵雲林志工的專業與熱情，讓縣民倍感驕傲。
張喬維局長指出，環保志工在全國運動會期間也積極協助場館清潔與宣導，展現高度公民責任感。「他們不求回報，卻讓雲林更美麗。」張局長強調，縣府將持續推廣減塑、循環經濟與淨零排放政策，並帶頭落實綠色生活，讓永續理念成為日常文化。
此次表揚行動對應聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水與衛生」及第11項「永續城鄉」，象徵雲林在邁向永續治理的道路上穩健前行。縣府呼籲更多民眾與企業加入志工行列，從日常改變做起，讓雲林成為「綠色行動、全民參與」的永續典範。
