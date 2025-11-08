志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景
即時中心／顏一軒報導
國家公園署雪霸國家公園管理處今（8）日於汶水園區舉辦為期3天的「朗朗雪霸款款行」2025年台灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動。內政部常務次長吳堂安出席開幕典禮致詞表示，感謝全台2415位志工長期投入國家(自然)公園服務，每年累計時數高達30萬小時，與政府共同守護台灣珍貴的自然資產，並親自頒發「志工楷模」表彰17位傑出志工夥伴，肯定其在生態保護、環境教育、步道巡護及解說推廣上的專業貢獻。
吳堂安指出，台灣的國家（自然）公園如同「大自然的寶盒」，蘊藏豐富生態與人文故事，唯有透過志工們熱情解說與細心守護，才能讓更多國人及國際友人認識、珍惜，共同守護台灣之美。感謝志工們對大地的熱愛，用無私、專業、熱忱，全力協助國家公園業務的推動與發展，共同守護我們的家園。
吳堂安表彰114年度績優志工。（圖／內政部提供）
內政部則表示，為促進全國各國家（自然）公園志工之間的交流與合作，與志工聯盟每年共同舉辦大會，邀志工齊聚一堂分享服務經驗與故事，今（114）年於雪霸國家公園汶水園區展開一系列多元活動，除生態定向與攀樹環境教育體驗，將帶領志工走訪竹苗地區「慢活低碳食農」、「浪漫台三線」及「水資源守護」等主題特色場域，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），與志工夥伴一同展現國家公園接軌國際永續發展、加值碳匯與資源永續經營的成果。
內政部國家公園署長王成機致歡迎詞，感謝志工全心全力守護國家公園。（圖／內政部提供）
台灣國家公園志工一同歡聚在雪霸參加2025國家公園志盟活動。（圖／內政部提供）
志工參加環境教育體驗攀樹活動。（圖／內政部提供）
志工環境教育課程-生態定向活動。（圖／內政部提供）
雪霸國家公園處長林文和致歡迎詞，感謝志工熱情保護環境資源。（圖／內政部提供）
新竹尖石泰雅學堂溫馨演出。（圖／內政部提供）
原文出處：快新聞／志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景
更多民視新聞報導
為新住民基本法進度槓上！麥玉珍持續跳針 卓揆苦笑、劉世芳傻眼「直接定格」
台美合作！太子集團不法海撈45億 劉世芳重話：追查在台協力者
內政部擬修法：閃兵刑責加重2/3 超過36歲改補服替代役
其他人也在看
「職涯攜手 一鹿相伴！」就博會登場 桃市推動多元就業打造幸福職場
桃園市政府就業職訓服務處於今(8)日上午10時至下午2時，在桃園區中正五街315的永康市民活動中心盛大舉辦「職涯攜手 一鹿相伴！－就業博覽會」，邀集全家便利商店、7-ELEVEN、全聯實業、王品餐飲、藏壽司、摩斯漢堡、鬍鬚張、金像電子、欣興電子、精材科技、光泉牧場、宜家家居、酷澎、聖宜醫美等60家知桃園電子報 ・ 13 小時前
懶人包／颱風假不是假！放假標準、勞工權益一次看
懶人包／颱風假不是假！放假標準、勞工權益一次看EBC東森新聞 ・ 6 小時前
台灣醫療報導獎 中央社刻畫長照醫療獲佳作
（中央社台北8日電）中華民國醫師公會全國聯合會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社以「重返出診的年代-長照醫療送到家」專題，獲平面類佳作。中央社 ・ 11 小時前
檢察官林達呼籲建構法界國安法制共識 (圖)
台北地方檢察署檢察官林達8日呼籲，除增設國安專庭，也應開展國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 7 小時前
「補充保費新制」小資族扛？ 民怨炸鍋「政院7小時喊卡」
健保新制度，被民眾罵翻！衛福部 本來打算推出，健保 補充保費新制，把 利息、股利 年結，累計超過2萬元的人，就要繳2.11％ 補充保費，民眾直說不合理！結果 7個小時後 「緊急喊停」，被罵翻的衛福部長石崇良表示，只是想把事情做好，去留問題不在自己心中。 #健保新制度#補充保費#喊卡東森新聞影音 ・ 1 天前
族語流轉學習傳承 引領跨世代共學
原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。 小娃兒唱古謠，可愛極了。專業...大愛電視 ・ 8 小時前
安世半導體爭端 陸同意荷派員磋商
隨著聚焦荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的爭端持續延燒，中國商務部8日呼籲荷蘭採取實際行動解決問題，恢復全球半導體供應鏈穩定，並稱中國已同意荷蘭經濟部派員赴中磋商的請求。中時財經即時 ・ 12 小時前
11/8【重溫經典】12強奪冠感動眾人｜《冠軍之路》紀錄片2026年元旦上映｜親訪戶鄉翔征｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 9 小時前
卓揆視導桃機 要求邊境嚴格檢疫
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰昨日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，12月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開青年日報 ・ 4 小時前
謝侑芯命案》閨密急奔大馬探望遭攻擊！怒發律師聲明：無藉此牟利
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，目前馬來西亞警方以「謀殺案」全力展開調查，包含家屬、親友都盼望真相能早日釐清。謝侑芯生前的好閨密謝薇安，在第一時間立刻飛往當地試圖協助好友後事，探望對方最後一面，怎料卻遭遇酸民的攻擊，直指她是蹭流量，對此，謝薇安忍無可忍，8日發出律師聲明，強調自己絕對沒有藉此牟利。中時新聞網 ・ 6 小時前
川普向波特蘭部署國民兵 美國聯邦法官裁違法
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。中央社 ・ 13 小時前
加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生
（中央社加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。中央社 ・ 7 小時前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
獨家》合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付費
高雄鳳山火車站對面的一處私人機車停車場，有騎士抱怨，入場處沒顯示車格數，一騎進去找不到位置停，不管在一分鐘或是五分鐘內，平日要花30元、假日40元才能離場，民眾普遍認為不合理，交通局則表示，沒位停離場收費跟沒標示車格數都沒有違規，但一查這停車場竟然沒有停車場執照，將依法開罰最高1萬5千元，而停車場沒有發票，業者有可能涉及逃漏稅，國稅局將調查。 #高雄鳳山火車站#私人停車場#離場付費東森新聞影音 ・ 7 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
南門市場大火後第3天 市府全力協助災後復原與攤商財損評估
【記者張沛森／桃園報導】桃園市南門市場大火燒毀近三分之二攤位，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
《96分鐘》賣破2億！林柏宏、王柏傑首同台 他霸氣回應遺珠說
林柏宏、王柏傑雙帥主演的國片《96分鐘》票房正式破2億，主演群齊聚，跑北中南謝票之餘，也受訪吐露心情，其中林柏宏對於金馬獎沒能入圍影帝，霸氣回應。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】散文獎決審委員林俊頴：回到初心，平實的筆寫下人世曲折
林俊頴表示，「今年此獎交出一張很耀眼的成績單。十五篇決審作品有過半是寫家庭的愛恨情仇，另一重點是寫女性的身體和疾病。評審時，第一考慮是如何讓此具指標性意義的獎，能發揮它更大的意義；其次，能傳達對於散文書寫更正面的訊息。一如福婁拜作品標題〈簡單的心〉，其實一點都不簡單，散文比起小說，是不是更應該回到初自由時報 ・ 5 小時前
北車「南陽街商圈」洗牌！ 藥妝店「取代」補習班狂開
北車「南陽街商圈」洗牌！ 藥妝店「取代」補習班狂開EBC東森新聞 ・ 8 小時前
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 7 小時前