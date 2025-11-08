志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景

即時中心／顏一軒報導

國家公園署雪霸國家公園管理處今（8）日於汶水園區舉辦為期3天的「朗朗雪霸款款行」2025年台灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動。內政部常務次長吳堂安出席開幕典禮致詞表示，感謝全台2415位志工長期投入國家(自然)公園服務，每年累計時數高達30萬小時，與政府共同守護台灣珍貴的自然資產，並親自頒發「志工楷模」表彰17位傑出志工夥伴，肯定其在生態保護、環境教育、步道巡護及解說推廣上的專業貢獻。





吳堂安指出，台灣的國家（自然）公園如同「大自然的寶盒」，蘊藏豐富生態與人文故事，唯有透過志工們熱情解說與細心守護，才能讓更多國人及國際友人認識、珍惜，共同守護台灣之美。感謝志工們對大地的熱愛，用無私、專業、熱忱，全力協助國家公園業務的推動與發展，共同守護我們的家園。

吳堂安表彰114年度績優志工。（圖／內政部提供）

內政部則表示，為促進全國各國家（自然）公園志工之間的交流與合作，與志工聯盟每年共同舉辦大會，邀志工齊聚一堂分享服務經驗與故事，今（114）年於雪霸國家公園汶水園區展開一系列多元活動，除生態定向與攀樹環境教育體驗，將帶領志工走訪竹苗地區「慢活低碳食農」、「浪漫台三線」及「水資源守護」等主題特色場域，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），與志工夥伴一同展現國家公園接軌國際永續發展、加值碳匯與資源永續經營的成果。

內政部國家公園署長王成機致歡迎詞，感謝志工全心全力守護國家公園。（圖／內政部提供）

台灣國家公園志工一同歡聚在雪霸參加2025國家公園志盟活動。（圖／內政部提供）





志工參加環境教育體驗攀樹活動。（圖／內政部提供）

志工環境教育課程-生態定向活動。（圖／內政部提供）





雪霸國家公園處長林文和致歡迎詞，感謝志工熱情保護環境資源。（圖／內政部提供）

新竹尖石泰雅學堂溫馨演出。（圖／內政部提供）





