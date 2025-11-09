志工齊聚雪霸 內政部：感謝國家公園志工守護臺灣最美風景

內政部吳堂安次長（左六）頒發一一四年度臺灣國家（自然）公園績優志工並合影。

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處自八日至十日，於汶水園區舉辦為期三天的「朗朗雪霸款款行」2025年臺灣國家（自然）公園志工聯盟大會。內政部吳堂安常務次長於開幕典禮致詞表示，感謝全臺二四一五位志工長期投入國家（自然）公園服務，每年累計時數高達三十萬小時，與政府共同守護臺灣珍貴的自然資產，並親自頒發「志工楷模」表彰十七位傑出志工夥伴，肯定其在生態保護、環境教育、步道巡護及解說推廣上的專業貢獻。

吳次長指出，臺灣的國家（自然）公園如同「大自然的寶盒」，蘊藏豐富生態與人文故事，唯有透過志工們熱情解說與細心守護，才能讓更多國人及國際友人認識、珍惜，共同守護臺灣之美。感謝志工們對大地的熱愛，用無私、專業、熱忱，全力協助國家公園業務的推動與發展，共同守護我們的家園。

內政部表示，為促進全國各國家（自然）公園志工之間的交流與合作，與志工聯盟每年共同舉辦大會，邀志工齊聚一堂分享服務經驗與故事，今年於雪霸國家公園汶水園區展開一系列多元活動，除生態定向與攀樹環境教育體驗，並帶領志工走訪竹苗地區「慢活低碳食農」、「浪漫臺三線」及「水資源守護」等主題特色場域，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），與志工夥伴一同展現國家公園接軌國際永續發展、加值碳匯與資源永續經營的成果。