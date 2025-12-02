志恩元氣回歸 AHOF男團開年連續二場首爾演唱會

（F1雜誌專訪。照片來源：AHOF官方X）

娛樂中心/綜合報導

在K-POP男團競爭激烈的樂壇中迅速竄起的韓團AHOF， 昨(1)日迎來重大喜訊！所屬公F&F Entertainment正式宣布，先前因健康因素而暫停活動的台灣籍成員志恩（ChihEn） 將正式回歸隊伍。這也意味著 AHOF 將以完整陣容迎接新年度的各項重大活動，人氣與聲勢可望再度飆升。

F&F Entertainment表示，志恩在休養期間全力接受治療與調養，近期已恢復至無礙日常與舞台活動的健康狀態，確認可以安全回歸。而此次復出的決定，也反映出志恩本人對眾多喜愛他的粉絲殷殷期盼的回應。

廣告 廣告

AHOF在 2025年7月以首張專輯出道後，無論是音樂銷售或現場人氣皆呈高速攀升，連續三次獲得音樂節目一位的佳績。11月的第二張專輯發行後也迅速在各大榜單有好的表現，媒體拍攝以及代言合作不斷，並舉辦多場粉絲見面會、場場完售，展現驚人的話題與動員力。

AHOF受邀，預計在12月6日以及7日在志恩的故鄉台灣，登上第10屆「2025 亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）」演出舞台，再次證明其在全球 K-POP 市場的高注目度。此外，AHOF亦以今年亮眼的整體表現，成功入圍MAMA典禮新人獎以及獲得2026年1月10日舉行的第 40 屆金唱片獎（Golden Disc Awards）新人獎提名，成為今年最受矚目的男團之一。

在尚未全員到齊的情況下，AHOF已能在頒獎季取得如此亮眼成績。如今志恩的元氣回歸，更讓市場對團體的未來爆發力充滿期待。因此，經紀公司也同步宣布，團體將於 2026 年1月3日、4日在首爾連續舉行兩場粉絲專場演唱會《AHOF 1st FAN-CON〈AHOFOHA : All time Heartfelt Only FOHA〉》 作為志恩的回歸起點，正式重新站上舞台，也藉此展現更完整的舞台規模、更強大的團體能量。

（Skoolooks校服形象照，照片來源：該公司官網）

F&F Entertainment表示：「未來仍會將成員的健康與安全置於首位，我們會全力支援AHOF以最佳狀態投入活動。」而隨著志恩（ChihEn）的元氣復出、年末多項典禮的肯定、明年初二場演唱會以及中國上海、日本東京與大阪等地巡迴粉絲見面會的陸續展開，AHOF無疑將以完整陣容在2026年全速進攻國際舞台，展現具備「怪物新人」的強勁上升力。