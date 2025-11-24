「志效」輕軌旁慢跑被捕捉 邱議瑩致謝：讓世界看到高雄

即時中心／顏一軒、李美妍報導

高雄四大場館上週末舉辦演場會，包含南韓女子天團「TWICE」、伍佰、孫淑媚、多位金曲歌手與國立台灣交響樂團的演出，其中「台灣女兒」周子瑜更是時隔10年首度返台開唱，這次共吸引18萬「ONCE」來到港都，創造約5億元觀光總產值。對此，綠委邱議瑩今（24）日表示，高雄這幾天被TWICE徹底「席捲」，粉絲因周子瑜返台開唱而興奮不已，甚至隊長朴志效還在街頭沿著輕軌慢跑，讓國際看到高雄的美好。





邱議瑩指出，「TWICE」這幾天「席捲高雄」，市內上週末共迎來4場演場會同步舉辦，很多個歌迷更是為了周子瑜返台開唱，而感到興奮不已，也謝謝「TWICE」到高雄帶來這麼棒的演唱會，更帶動了整體高雄的「演唱會經濟」。

她說，甚至還看到了「TWICE」的隊長朴志效在高雄街頭跑步，讓國際媒體、國際社會都看到高雄的美好，再次謝謝她們，也期待大家多多到高雄體驗城市的美好，也期待這樣的「演唱會經濟」能持續的發光發熱。





