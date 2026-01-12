志玄彰化終身學習中心 多元課程菩薩招生

人文教育的學堂，志玄文教基金會彰化終身學習中心， 開辦20多年，豐富的課程，吸引許多志工以及會眾報名，累積不少學習成果，趁著上人行腳到彰化，學員們分享課程學到的收穫。

失去摯愛的另一半，蔡老先生能走出悲傷，樸實藝術班，給他很大的力量，從畫作釋放情感，跟同學們話當年，甚至還舉辦畫展，女兒見證他的轉變.慈濟志工 蔡幼娟：「爸爸就這樣畫著 說著，然後就漸漸的 ，你會看到他的臉上 ，憂傷就漸漸變淡，臉上也開始有了笑容 。」

廣告 廣告

志玄文教基金會彰化終身學習中心，二十多年來，開辦許多優質課程，提供學習平台，志工黃琇圓，2004年加入，參與蕙質蘭心課程，為自己開啟生活全新視角，也幫孩子們報名茶道班 讀經班，一路在善的環境中成長.慈濟志工 黃琇圓：「是因為靜思堂給我力量， 來教育這三個孩子，孟母三遷才找到這個好地方，我相信有愛的孩子不會變壞。」

慈濟志工 李阿利：「 聚眾而後度眾，上人說 慈濟人要專業化， 專業的老師要慈濟化，我們會再努力接引更多的菩薩。」

把握上人行腳的機會，志工與學員接力分享，從社教課程感受到的滿滿幸福.證嚴上人開示 ：「靜思堂應該是天天來，天天法入心， 相信這裡面充滿和諧之愛，你們永遠都要保持這樣， 天天 時時 分秒都要這樣， 才像是佛法傳播的道場，也才是真正的人文教育的學堂 。」

社教愛的種子深耕發芽，上人肯定志工的無私付出，期勉眾人要知福惜福.

更多 大愛新聞 報導：

長者嗅覺差 冠心病風險倍增

愈冷愈開花！池南國家森林園區梅花綻放

