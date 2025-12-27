志玲姊姊來了!林志玲合體"韓籍三皇"應援籃球賽開幕戰

生活中心／陳佳侖 、陳泊翰 台北報導

台灣職籃週末相當精彩，PLG洋基工程籃球隊，迎接隊伍成立以來主場首戰，現場不僅邀請"第一名模"林志玲擔任開幕場嘉賓，韓籍啦啦隊女神睦那京、李素敏、崔洪邏，也首度在台灣同框應援，同時帶動票房開紅盤，3400張門票全數被掃光。

主持人：「來我們先歡迎，主持人，我們的志玲姐姐。」

身穿一襲銀白色削肩禮服優雅亮相，台灣第一名模林志玲與洋基工程董事長劉士源，一同敲響啟航的鈴鐺為"洋基工程"主場首秀揭開序幕。

名模林志玲與洋基女孩合體應援。（圖／民視新聞）





換上啦啦隊服，與女孩們一起在場上熱舞應援，志玲姐姐甜美可人的笑容，直接擄獲現場大批球迷的心。

名模 林志玲：「現在已經是年末了，然後我們要一起迎接新的一年，我希望我們大家都可以帶勇氣，乘上方舟乘風破浪，然後創造許多屬於自己的榮耀。」

林志玲祝福大家，新的一年，都能帶著永不放棄的初心，勇敢向前，而女神的強大氣場，也讓韓籍啦啦隊女孩睦那京，忍不住讚嘆。

洋基女孩韓籍成員 睦那京：「這是我第一次見到林志玲，身材很好很漂亮，我也會努力維持我的身材。」

不過洋基女孩三皇第一次來台應援，就迎來"洋基工程"主場首戰，心情難免一些緊張。





名模林志玲與洋基女孩合體應援。（圖／林志玲工作室提供）





洋基女孩韓籍成員崔洪邏：「今天也是我在台灣，第一場籃球比賽這樣子，心情非常的緊張，但是我也很認真準備了，希望可以跟洋基女孩，展現出最好的表演給大家看。」

洋基女孩韓籍成員李素敏：「今天是洋基工程的，第一場出場比賽，我當然也是非常的期待，但是又非常的緊張，在緊張之餘，也是很認真的去準備，今天的表演，希望今天不要出錯，可以讓大家看到，很厲害的李素敏。」

台韓女神神助攻，也讓週末賽事票房開紅盤，3400張門票全被一掃而空，洋基主場首戰勢必能拿下不錯成績。

原文出處：女神球場助攻！ 林志玲合體「韓籍三皇」應援籃球賽開幕戰

