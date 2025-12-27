志玲姊姊來了！PLG應援首秀大跳啦啦舞 自揭小學純愛往事

女神林志玲今日擔任PLG洋基工程的嘉賓，她換上啦啦隊服與「洋基女孩」大跳啦啦舞，驚豔全場。（林志玲工作室提供）

職籃PLG洋基工程今（27日）在新竹市體育館迎接隊史主場第一戰，對上桃園領航猿。開幕戰特別邀請永遠的女神林志玲擔任嘉賓。「志玲姊姊」不但獻出第一次籃球賽應援，也和「洋基女孩」啦啦隊一起大跳啦啦舞！林志玲也帶動票房，滿場3400張門票全數售罄。

現年51歲的女神林志玲，歲月無法在她臉上留下痕跡，為了洋基工程主場首戰，她穿上啦啦隊的隊服，和「洋基女孩」大跳啦啦舞。

據了解，林志玲曾在日本為棒球賽開球，這還是第一次公開應援籃球賽開幕戰，並驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。志玲姊姊透露，勤練肢體難不倒，但坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。

廣告 廣告

林志玲第一次應援籃球就獻給PLG洋基工程，也帶動票房買氣。（林志玲工作室提供）

大跳啦啦舞的同時，志玲姊姊也回憶羞澀的青春往事，她透露，學生時期也曾迷戀學校的籃球隊員，「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過，志玲姊姊笑著說，當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」

更多鏡週刊報導

赴上海前先做這件事！蔣萬安視察「安心關懷小站」 親筆留言打氣：害怕不是軟弱

嚇壞路人！男持「西瓜刀、菜刀」雙刃逛大街 警喝令趴下制伏

硬槓「人肉占位」！駕駛強行倒車驅趕藍衣女 網讚爆這反應：是個狠人