志玲姊姊坐鎮新竹！洋基工程首個主題週「女神降臨篇」登場

（記者石耀宇／綜合報導）洋基工程籃球隊將於12月27、28日在新竹市立體育館舉辦成軍後首個主題週「方舟啟航：女神降臨篇」，不只迎來隊史主場首戰，更祭出「女神級卡司」拉抬話題，宣布由林志玲擔任27日開幕戰重磅嘉賓，預計將為PLG新賽季掀起一波討論高潮。

圖／林志玲將首度以嘉賓身分現身職籃開幕戰。（翻攝 林志玲 臉書）

球團表示，這次主題週被定位為「方舟啟動」的重要篇章，希望把新組職籃隊的主場打造成年輕、時尚、具故事性的娛樂場域。洋基工程自10月中正式成軍後，歷經近兩個月集訓與熱身賽磨合，11月9日首度對戰富邦勇士就展現不錯的競爭力，總教練李逸驊也持續啟動「戰力補強計畫」，為球隊引進多名新援，要讓主場首戰在戰績與聲勢上都能打出代表作。

林志玲則是此次活動最大亮點之一。這是她首度以嘉賓身分現身職籃開幕戰，球團透露，女神不只會在開幕儀式登場，也將提供10本親筆簽名《2026志玲姊姊慈善年曆》，讓持票根進場觀眾參加抽獎，把限量公益周邊帶回家。林志玲多年來持續透過慈善年曆義賣支持弱勢兒少與醫療資源，2025年相關捐助金額累計達800萬元，這次結合職籃舞台與公益，被視為跨界合作示範。

圖／「優雅女神」林志玲將現身擔任洋基工程籃球隊開幕戰重磅嘉賓。（翻攝 新竹洋基工程籃球隊 臉書）

場邊的聲量同樣不容小覷。洋基工程旗下啦啦隊「洋基女孩」YoungKey Girls，本季大動作網羅韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備，被球迷暱稱為「韓援四皇」，加上日籍成員希美（NOZOMI）與多位台灣海選女孩，組成兼具國際感與偶像感的應援陣容。球團強調，未來新竹主場將以「四皇」為應援核心，搭配多元舞台設計，為球迷帶來高強度、具記憶點的應援體驗。

PLG聯盟先前已公布，新成軍的洋基工程確定落腳新竹市立體育館，主場開幕戰兩天分別迎戰桃園領航猿與台鋼獵鷹。為回應球迷購票熱度，球團也宣布在主場兩側加開「方舟席」應援站位，希望讓更多球迷能近距離感受林志玲與洋基女孩的現場魅力。

洋基工程表示，這次「方舟啟航：女神降臨篇」不只是一場籃球比賽，而是結合明星嘉賓、國際級啦啦隊、主題活動與公益行銷的主場首航，希望用兩天時間，定義新竹主場未來幾年的風格，也邀請球迷一起見證「方舟啟航」的第一站。

