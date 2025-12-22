志玲姐姐來了！林志玲現身洋基工程籃球主場首度開球 與球迷驚喜互動

林志玲每年都會推出慈善年曆。志玲姊姊慈善基金會提供

台灣職籃新軍「洋基工程籃球隊」自10月中成軍以來，經過2個月的魔鬼訓練，即將於12月27日在新竹市立體育館迎來隊史主場首戰。球團宣佈開幕戰特別邀請國民女神林志玲擔任驚喜嘉賓，這也是志玲姊姊首度出席籃球賽開球活動，屆時將現身與球迷互動。

為了回饋支持者，林志玲將在現場送出親筆簽名的「2026志玲姊姊慈善年曆」，該年曆義賣目前已突破萬本，志玲姊姊慈善基金會更透露2025年捐助弱勢兒少的醫療與學習資源已高達800萬元台幣，展現女神人美心善的號召力。

林志玲將出席洋基工程職籃開幕首戰擔任開球嘉賓。志玲姊姊慈善基金會提供

打造方舟啟航主題！韓籍四皇啦啦隊搭配日籍希美閃耀主場

洋基工程籃球隊首個主場主題周以「方舟啟航，女神降臨」為名，由傳奇總教練李逸驊領軍。除了球員表現吸睛，球團傾力打造的「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊更是話題十足。

成員包含韓籍啦啦隊天后睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備，正式開啟「韓援四皇時代」，並跨國力邀高人氣日籍女神希美（NOZOMI）加盟，聯手台灣海選出的菁英女孩，組成具備國際視野的應援陣容。球團表示，多國聯軍的應援魅力將為主場注入全新能量，帶領新竹球迷感受不同以往的球賽氛圍。

志玲姊姊慈善基金會透露2025年捐助弱勢兒少的醫療與學習資源已高達800萬元台幣。志玲姊姊慈善基金會提供

首戰抽限量簽名年曆！新竹市立體育館主題周門票熱銷中

12月27、28日的開幕周，除了有主題闖關與互動體驗活動，也能憑進場票根有機會抽中全場僅限量10本的林志玲親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」，賽後更規劃球員與啦啦隊女孩的近距離擊掌會，目前洋基工程籃球隊首戰門票已於ibon販售中。



