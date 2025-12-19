志玲姐姐當導覽！富邦美術館「3」大展 「史上最貴雕塑」來台
財經中心／師瑞德報導
富邦美術館年底放大絕！三檔年度大展震撼齊發。1樓「步入永恆」集結賈科梅蒂、米羅與考爾德三大巨匠，展出曾刷新拍賣天價紀錄的《行走的人 I》。3樓「共鳴」驚見艾未未用37萬顆樂高堆砌的《最後的晚餐》，以及「常玉典藏展」罕見曝光的粉紅時期珍稀畫作。蔡康永、林志玲雙星獻聲導覽，邀您步入這場光與靈魂的藝術盛宴。（）
還在煩惱年底展覽去哪看嗎？富邦美術館19日正式引爆年底最強藝術話題，一口氣推出三檔年度壓軸大展：「步入永恆」、「富邦典藏展｜共鳴」以及「常玉典藏展」。這次不只是展品數量驚人，更是一場跨越百年的時空對話，從20世紀現代藝術三巨頭，一路看到當代最狂的裝置藝術。更令人驚喜的是，館方請來了「才子」蔡康永與「第一名模」林志玲兩大咖跨刀錄製語音導覽，要讓觀眾在光影交織中，展開一場「由眼入心」的靈魂旅程。
史上最貴雕塑現身！蔡康永帶你「步入永恆」看見孤獨的重量
一樓展區「步入永恆」絕對是本次的鎮館之寶，集結了賈科梅蒂、米羅與考爾德三位現代藝術史上的神級人物。觀眾一入場，就能感受到賈科梅蒂作品帶來的強大氣場，其中高達近3米的大型創作《站立的女人 II》，以及曾刷新全球雕塑拍賣最高價紀錄的《行走的人 I》，那種極致瘦長、孤獨卻堅毅的身影，完美詮釋了存在的本質。
不讓賈科梅蒂專美於前，米羅的作品也帶來亞洲首見的驚喜。首次在亞洲曝光的彩繪青銅雕塑《人物》以及從未在台露面的巨幅掛毯，展現了這位西班牙大師充滿詩意與童趣的爆發力。而「動態雕塑之父」考爾德的代表作《尾翼》與《三顆黃色太陽》，則透過空氣的流動，讓巨大的金屬結構在空間中優雅旋轉，將時間化為可見的動態。為了讓觀眾讀懂大師，蔡康永特別獻聲導覽，用他獨有的知性嗓音，拆解這些鉅作背後的深層哲學。
37萬顆樂高太狂！艾未未《最後的晚餐》與林志玲的溫柔共鳴
走上三樓，視覺衝擊瞬間轉變。「共鳴：光、愛與色彩的交響」特展匯聚了16位國際當代藝術大咖，其中最吸睛的莫過於艾未未的驚世之作《最後的晚餐（粉紅）》。這件作品耗用了多達37萬個樂高積木堆砌而成，寬度近7米，隨著觀眾移動腳步，樂高的色彩與結構會呈現出截然不同的層次感，重新詮釋了經典宗教壁畫。同場還有大理石打造的台北必拍地標《LOVE》縮小版，與霓虹燈作品相互輝映，探討材質與光影的無限可能。
此外，達米安・埃維斯（Damian Elwes）的系列作品也是一大彩蛋，他描繪了畢卡索、馬諦斯、草間彌生等大師的工作室，讓觀眾彷彿穿越時空，窺探大師創作的私密現場。這一區的語音導覽則由林志玲二度擔綱，用她標誌性的溫柔語氣，引領觀眾感受作品中的愛與光。
比裸女更稀有！常玉「粉紅時期」隱藏版畫作解封
同樣位於三樓的「常玉典藏展」，則帶觀眾回到了那位華人藝術家的浪漫歲月。有別於大眾熟知的裸女系列，這次聚焦於常玉初抵巴黎時的「粉紅時期」。這些作品色調柔和、線條簡潔，展現了東西方文化交融的獨特美學。值得一提的是，多年未公開亮相的《大麥町》、《果籃》等珍稀畫作，這次終於解封見客，讓畫迷能近距離欣賞常玉筆下那種細膩而富含情感的生命力。
富邦美術館館長翁美慧感性表示，今年是美術館深化國際合作與藝術教育的關鍵一年，這三檔展覽不僅是視覺的饗宴，更是一條「由外至內」的精神路徑。希望觀眾在賈科梅蒂的凝視中看見深度，在《共鳴》的光影中聽見心跳，並在常玉的色彩中找回內心的柔軟。
