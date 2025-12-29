志玲姐姐C位開跳引爆洋基工程主場 復華把「養成系」搬進投資：00991A鎖定未來新星





▲志玲姐姐C位開跳引爆洋基工程主場。（圖／洋基工程職業籃球隊提供）

台灣職籃PLG新勢力「洋基工程籃球隊」新竹主場12/27人氣沸騰，賽前由「志玲姐姐」領銜開場，與啦啦隊同台帶動全場熱度，讓城市的主場能量在一開場就拉到最高點。

27日洋基工程於新竹市立體育館迎來隊史首場主場開幕戰，現場湧入滿場 3,400 名球迷。最令全場震撼的亮點，莫過於「台灣第一名模」林志玲受邀擔任嘉賓，驚喜加入啦啦隊「洋基女孩」大跳開場舞，展現凍齡活力。此次開幕活動以「方舟啟航」為主題，象徵品牌正式起飛，而作為贊助夥伴的復華投信，也藉此熱潮傳遞其 00991A 復華台灣未來 50 主動式 ETF 勇於挑戰、佈局未來的核心理念。

身為洋基工程球隊的贊助夥伴，復華投信表示，支持一支新軍的主場，不是為了短暫熱度，而是相信「每一個值得被看見的新星，都需要一段被支持的旅程」。洋基工程以工程精神打造球隊品牌，強調用系統、紀律與團隊合作，在場上把每一次攻防做到最好；復華也認同這樣的價值——結果固然重要，但更重要的是方法與長期投入。



▼把情緒交給紀律、把選擇交給方法。（圖／洋基工程職業籃球隊提供）

復華投信指出，球場上的勝利從來不是靠一瞬間的爆發，而是靠每天訓練、戰術執行與臨場決策的累積；投資也一樣，市場不缺新聞題材與熱門標的，真正能讓人走得更長更穩的，是「把情緒交給紀律、把選擇交給方法」。因此，復華希望透過運動贊助把正向價值帶進生活——讓更多人理解：熱血很重要，但能走到最後的，是長期主義。

復華投信也分享，旗下主動式ETF 00991A（主動復華未來50）所傳遞的概念，與球隊精神有共通之處：不是只追逐已經站上鎂光燈的明星，而是透過研究與動態調整，努力找出更有機會成為未來主流的關鍵力量。就像球隊的養成需要時間與策略，投資布局也需要更清晰的規劃與更堅定的執行。

復華投信表示，復華支持洋基工程，是支持一個城市願意為新星搭舞台，也支持一種態度：不靠運氣靠準備、不靠跟風靠方法。這份精神同樣會延伸到我們的投資服務—陪更多人用更有紀律的方式，走向更長線的未來。

