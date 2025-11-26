志祺七七公開AI吻照！鐵粉曝真相「早已結婚多年」一票網友全嚇壞

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber「志祺七七」以解析時事與新聞議題走紅，近日有感於AI技術進步，在社群平台PO出一張AI生成吻照，感嘆「未來大概就是你真的沒法驗證真假的時代了」。不少網友第一時間誤以為他公開另一半，甚至有人不知道他其實已經結婚，得知後驚訝直呼：「真假？我都不知道！」

志祺七七頻道吸引超過百萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自走鐘獎YouTube）

志祺七七透過AI製作漫畫角色「喜多川海夢」親吻他臉頰的照片，坦言雖然畫面看起來很宅、很好笑，但心情其實相當複雜，「技術的進步是無法阻擋的，可見的未來，應該1年左右就會什麼真假都無法分辨了吧。到時這世界會如何呢？」照片曝光後，包括Joeman（九妹）、酷炫等人都歪樓留言祝福，阿滴則笑虧：「看似在討論一個嚴肅的議題，實則在自肥。」

廣告 廣告

志祺七七公開AI生成吻照。（圖／翻攝自志祺七七IG）

有網友乍看嚇壞「XX，我以為志祺交女友了」，知情粉絲則解答「他結婚好久了，遠在他當YouTuber之前就結婚了」、「志祺已經結婚了欸，某次訪談中非常雲淡風輕地提到『我太太』」、「志祺很早就結婚了，只是太太不是公眾人物，所以都盡量不會提到」，釣出一票網友驚呼「真假，X我才知道」。

更多三立新聞網報導

蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網驚：比小論文還厚 蔡阿嘎出手了

黃志明泰國車禍亡！最強奶媽謝薇安「無預警曬2圖」發聲了 驚見黃明志

黃明志反擊了！被爆「深夜私約辣模」家中獨處 發聲明踢爆真相

比粿粿王子還扯！女星出軌逼死首任尪 再婚又「偷腥小鮮肉」遭家暴

