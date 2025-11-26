志祺七七公開AI吻照！鐵粉曝真相「早已結婚多年」一票網友全嚇壞
娛樂中心／綜合報導
百萬YouTuber「志祺七七」以解析時事與新聞議題走紅，近日有感於AI技術進步，在社群平台PO出一張AI生成吻照，感嘆「未來大概就是你真的沒法驗證真假的時代了」。不少網友第一時間誤以為他公開另一半，甚至有人不知道他其實已經結婚，得知後驚訝直呼：「真假？我都不知道！」
志祺七七透過AI製作漫畫角色「喜多川海夢」親吻他臉頰的照片，坦言雖然畫面看起來很宅、很好笑，但心情其實相當複雜，「技術的進步是無法阻擋的，可見的未來，應該1年左右就會什麼真假都無法分辨了吧。到時這世界會如何呢？」照片曝光後，包括Joeman（九妹）、酷炫等人都歪樓留言祝福，阿滴則笑虧：「看似在討論一個嚴肅的議題，實則在自肥。」
有網友乍看嚇壞「XX，我以為志祺交女友了」，知情粉絲則解答「他結婚好久了，遠在他當YouTuber之前就結婚了」、「志祺已經結婚了欸，某次訪談中非常雲淡風輕地提到『我太太』」、「志祺很早就結婚了，只是太太不是公眾人物，所以都盡量不會提到」，釣出一票網友驚呼「真假，X我才知道」。
