志祺七七發金髮妹吻照！鐵粉曝「已婚多年」網驚呆

娛樂中心／饒婉馨報導

知名百萬YouTuber「志祺七七」以探討時事議題的影片走紅，近期AI技術進步神速，他在社群平台發了一張AI生成吻照，並寫下「一張照片＋一句prompt＋一鍵後製，大概10分鐘內」。吻照貼文曝光後，瞬間成為網友關注焦點。





志祺七七突公開AI吻照！鐵粉曝真相「早已結婚多年」震驚一票網友

志祺七七（左圖最左、右圖）突發AI吻照，引起大票網友震驚。（圖／翻攝自志祺七七IG）

志祺七七突公開AI吻照！鐵粉曝真相「早已結婚多年」震驚一票網友

志祺七七（左圖最左、右圖最左）與阿滴（左圖最右、右圖最左）是多年好友，發出對比照引發網友熱議。（圖／翻攝自志祺七七IG）

知名YTR「志祺七七」影片風格多是探討時事議題，他也因此走紅，擁有百萬訂閱數。他近日在IG發出一張照片，畫面中漫畫角色「喜多川海夢」親吻他的臉頰，他解釋這是AI生成且表示，「我之前常說，這真的是一個很難驗證真假的時代，而未來大概就是你真的沒法驗證真假的時代了」。許多網友沒看內文就直接留言「恭喜」，還有YTR阿滴笑虧他「看似在討論一個嚴肅的議題，實則在自肥」，志祺七七用6個火焰的emoji回覆他。





志祺七七突公開AI吻照！鐵粉曝真相「早已結婚多年」震驚一票網友

網友於2020年就發現他在影片中提及過他太太，本尊也親自到貼文夏回覆認證。（圖／翻攝自志祺七七IG）

實際上，志祺七七早已成為人夫多年了。有網友在2020年就發現，他在YouTuber Joeman的頻道上有說，「因為我太太蠻喜歡吃的」，引發網友討論，貼文發出後，更引來本尊親自回覆「我的確滿少提到的」，補充說明「主要還是因為公眾人物的太太，有時還是會承擔一些沒必要的壓力，因此我們討論後就盡量低調」。在網友做了一番功課後，才發現其實他之前有在副頻道公開表示自己是已婚男子，網友對此都表示太訝異，但大多數鐵粉早就都知情，還透露「我記得志祺結婚的喜帖超美的！還得紅點設計獎！」、「他太太是很正的中醫師姐姐～」、「第一次知道是在博恩的另存新檔！」，志祺七七也親自回覆感謝粉絲關注，並坦白「很多去另存現場的都知道裡面我被虧到爆」，還偷偷曬恩愛「我看過很多女生，我覺得我老婆很美」。

