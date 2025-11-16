志祺七七走鐘紅毯「禁慾襯衫」帥爛！SSR臉蛋猛升級網認不出：誰

娛樂中心／綜合報導



知名YouTuber「志祺七七」才在9月上片提到自己由於大罷免期間面臨大量退訂、倒讚，讓他經營流量出現大下滑，甚至讓他想著是不是要停掉經營，不過目前仍持續經營頻道的他，於昨（15）現身2025走鐘獎現場，打扮精緻又細節滿滿的他立刻驚豔全場，他於社群公開一系列棚拍成果照，更讓許多網友大讚志祺七七帥度升級，甚至有人感嘆「認不出！」。





志祺七七走鐘獎「禁慾襯衫」帥爛紅毯！「SSR臉蛋猛升級」網愣：這誰啦

志祺七七現身2025走鐘獎，一身「禁慾系白襯衫」造型帥翻全場。（圖／翻攝自Threads@shasha77.daily）

百萬YouTuber志祺七七一身白色襯衫、純白領帶，以及黑色西裝褲的搭配站上走鐘獎紅毯，髮型抓出線條感劉海的他，戴上無框方形眼鏡，雙手戴滿粗獷銀飾，氣場超強的狀態，讓直播網友留言猛刷一波稱讚，當天以影片「霸凌通報創新高、辱罵事件數不完...台灣校園的暴力問題，真的很嚴重嗎？「言語暴力」又是怎麼一回事？《 蛤Huh? 》EP6」，入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項的他，雖然最終沒有抱回獎項，依舊以出眾星光造型成為焦點。









志祺七七帥照公開後更被網友大讚「SSR級臉蛋升級」，直呼差點認不出。（圖／翻攝自Threads@shasha77.daily）

志祺七七於社群公開當天穿搭細節，解釋自己帶了一些「鋼鍊」的元素出席，他細數：「賢者之石、銜尾蛇、十字架、鎧甲戒指…」，讓他滿意點頭「可愛可愛」，只見志祺七七面對鏡頭先是坐在椅子上翹腳猛炸出霸氣，接著蹲地展示自己手上飾品，隨後也近拍襯衫文字刺繡細節，他感謝網友的誇讚：「每年我們都很認真想＆準備，把這當成是自己努力嘗試的挑戰，謝謝大家喜歡！」，不少人更是停不下來誇獎：「差點以為什麼男團成員」、「差點以爲是哪個韓星歐巴！居然是志祺」、「整體造型好好看，衣服的刺繡很有質感」、「我不相信，真的很好看！」、「（看一眼照片）（看一眼帳號）（再看一眼照片）（再看一眼帳號）蛤這誰啦（還在驚呼）太帥了吧買尬！」、「太扯帥了吧！」、「志祺已經帥到我快不認得了……」。









志祺七七分享穿搭細節，讓網友狂刷留言誇讚：「這誰啦？以為是哪個韓星歐巴！」。（圖／翻攝自Threads@shasha77.daily）









