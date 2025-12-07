志聖梁又文獲2025安永企業家獎 變形蟲組織打造G2C+聯盟

【記者呂承哲／台北報導】2025《安永企業家獎》頒獎典禮於台北君悅酒店登場，志聖工業總經理梁又文憑藉卓越領導力、跨界整合能力與前瞻策略，奪下《年度大獎》與《共榮致勝企業家獎》兩大獎項。他也將於2026年代表臺灣前往全球舞台，角逐《安永世界企業家大獎》，以智慧與創新展現臺灣製造的國際競爭力。

梁又文以「變形蟲組織」作為推動志聖轉型的關鍵核心。在疫情衝擊市場的高變動環境下，他率先拆解傳統科層制度，改以模組化、小團隊、彈性運作的組織架構，使團隊能依客戶需求快速調整方向。他同步推動橫向結盟與縱向深耕的T型策略，帶領志聖攜手合作夥伴跨足先進半導體設備領域，打造 G2C+ 聯盟，並透過人才、研發與資源整合，形成能共同成長的價值平台。

在聯盟協作模式上，他讓各家公司保有獨立營運空間，同時透過交叉持股與策略對接，使三家公司可共享資源、共創效益。這種平台化架構不僅加速技術升級，也讓志聖成功將先進封裝製程設備導入全球一線客戶，奠定其在國際供應鏈中的重要位置。

洞察臺灣西部半導體聚落快速成形，梁又文提出「先進封裝鑽石鏈」概念，聚焦從南到北的黃金廊道布局。他以 G2C+ 聯盟整合集體能量，提高服務速度與機動性，並提前因應客戶布局歐、美、日等地的海外產能。他認為臺灣製造正迎向「大航海時代」，聯盟也將以共同服務據點模式迎戰全球市場。

在企業文化與人才發展上，梁又文延續家族「成人之美」精神，將「價值共創」置於組織治理核心。他提出「企業中軸線」概念，整合人力、財務、產線、研發、資訊等關鍵功能，讓營運流程透明、可控、可複製，也為跨公司合作奠定統一語彙與邏輯。

在領導風格上，他奉行「共創型領導哲學」，主導權交給專業團隊，自己退居為後勤支援者，使團隊能自主承擔責任、跨域協作並激發更多創意。他強調領導的關鍵是建立共識，而建立共識的途徑來自持續閱讀、反思與知識轉譯，因此他也致力於與團隊共享思想語彙，讓書籍成為企業邁向創新與整合的重要橋梁。

在梁又文帶領下，志聖工業以敏捷組織、平台化策略與聯盟力量打造新的先進封裝生態系，展現臺灣中堅企業在全球半導體浪潮中的堅實競爭力。

