志聖60週年喜事再添一樁！總座梁又文獲安永企業家獎肯定

志聖總經理梁又文獲得《安永企業家獎》肯定。（志聖提供）

2025 第 21 屆《安永企業家獎》台灣區於 5 日舉行頒獎典禮，志聖工業（2467）總經理梁又文以推動跨企業聯盟、強化生態系協作的創新管理模式，獲頒「共榮致勝企業家獎」，並從眾多入圍者中再度脫穎而出，抱回本屆年度大獎。此獎項落在 G2C 五週年、志聖 60 週年 的關鍵時刻，格外具有象徵意義。

梁又文提出的聯盟願景，以「合力共創、同行致遠」為核心，強調企業之間的協作 不是為了擴大規模，而是為了讓客戶成功。G2C+ 聯盟整合集團與合作夥伴在管理、治理與專業能力上的互補性，使客戶能獲得更完整、更高效率的服務體驗，形成以客戶需求為核心的共同成長模式。

志聖邁入 60 週年後，也全面推動組織轉型，包括協作流程優化、人才制度升級與永續治理布局，強化企業在國際市場中的整體競爭力視為台灣企業以聯盟思維協助客戶成功、打造新型商業合作模式的重要里程碑。



