志航國小環保取經 動手分類加深印象

環保觀念從小扎根心田，嘉義市志航國小上百名師生，日前來到嘉義園區環保教育站學習，志工用心解說宣導，小朋友親自動手分類回收，學到很多環保知識。

「瓶瓶罐罐紙電 1 3 5 7，對 很容易記 。」

熟記環保十指口訣，有助於分類更徹底。

「瓶 這個都有知道了喔，寶特瓶 還有飲料的 很多。」

嘉義市志航國小有一百多名師生前來參訪，志工用心解說。

「我跟小朋友強調一下，電池一定要回收 不要亂丟，電池很毒喔 你亂丟在地上，真的會汙染大地喔。」

小朋友個個仔細聽，也實際動手分類，做做看。環保並不枯燥，回收物DIY變身小燈籠。

志航國小老師 林宛蓁：「也希望他們今天學完之後，能夠把這樣的一個概念，或者是相關的心得，分享給家裡的大人，由小孩跟大人，一起來做愛護地球的行動。」

環保教育從小扎根，每個人都能是環保尖兵，成為一股愛地球的力量。

