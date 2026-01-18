志航基地士官「酒後騎車」 泥醉「超標4倍」遭判刑…軍方：依規嚴懲

台東志航基地發生士官酒駕案件。資料照片。郭宏章攝



軍紀再度出包！台東空軍志航基地去年曾爆出F-16戰機飛行員在營內飲酒，引發社會譁然，沒想到去年12月中旬，又有一名地勤士官酒駕騎車返家途中闖紅燈，遭攔下後酒測值竟高達每公升1.01毫克，已達泥醉狀態，近日該士官遭判3月徒刑，軍方也震怒表示將依規嚴懲，絕不寬貸。

士官酒駕發生去年在12月14日，志航基地的胡姓士官當晚在市區KTV與友人聚會，並且飲酒，隔天凌晨4點多，胡男心存僥倖，自行騎機車返家，行經台東縣政府前路口時，胡男闖紅燈被員警盯上，一路尾隨隨後攔停。警方發現，胡男渾身酒氣，酒測後濃度竟飆達1.01毫克，當場將胡男上銬帶回派出所。

台東地方法院審理後，考量胡男身為軍職人員，應有更高法治觀念，卻酒後上路危害交通安全，依公共危險罪判刑3月；空軍志航基地也回應，軍方秉持「酒駕零容忍」態度，除了司法判決外，內部也將進行行政懲處。

