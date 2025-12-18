志豐電子聖誕好人 關懷創世

新北市志豐電子同仁裝扮「聖誕好人」走進創世板橋安養院關懷院民並捐助「送禮到家」禮金。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

創世基金會舉辦「寒士吃飽三十送禮到家」邁入第卅六年，今年活動起跑，新北市志豐電子率先拋磚引玉，在聖誕前夕由同仁裝扮成「聖誕好人」，走進創世板橋安養院關懷院民，捐助年禮及紅包，祝福院民聖誕快樂，也為第一線照護現場注入溫暖力量。

新北市志豐電子同仁裝扮「聖誕好人」走進創世板橋安養院關懷院民。 （記者吳瀛洲攝）

志豐電子重視永續與社會關懷，落實ＥＳＧ理念，公司治理主管林依萍表示，聖誕節是傳遞祝福與溫暖的時刻，公司同仁今年化身「聖誕好人」至創世板橋院關懷院民，希望這份愛心和禮物能拋磚引玉，呼籲各界善心人士齊心齊力支持創世「送禮到家」活動，讓弱勢家庭也能溫馨享有一頓豐盛的團圓飯。

創世板橋院院長李培菁表示，衷心感謝志豐電子在歲末獻上「聖誕暖禮」，為弱勢家庭點燃了希望的火炬。

新北市志豐電子同仁裝扮「聖誕好人」走進創世板橋安養院關懷並娛樂院民。 （記者吳瀛洲攝）

李培菁表示，植物人家庭的照護和弱勢朋友的年節溫飽，是創世每年始終堅持的愛心使命，今年「寒士吃飽三十送禮到家」年禮包括多道象徵吉祥的年節佳餚，如獅子頭、佛跳牆、開運好食雞、秋刀魚等豐富品項；預計於農曆年前全台同步送出一萬四千份愛心年禮與紅包，邀請社會各界將愛心化為行動，認助年禮每份八百元與紅包每份六百元，送禮到家可洽：（０二）八九六六四三０六分機九吃飽小組，或劃撥帳號：一九一三九０六四。