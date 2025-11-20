志願單親：不必等天賜良緣 一個人就能早生貴子【Yahoo有故事】

如果一直找不到適婚對象，但想要有小孩的話，你會考慮自己生育嗎？傳統觀念中，婚育結合，要結婚才生小孩是根深蒂固的觀念，但Cindy選擇了「志願單親」，讓結婚與生育分開，在沒有伴侶的情況下，用捐贈的精子及人工受孕的方式，生下女兒，三年後，再透過美國代理孕母生下兒子，組成三口之家。

從北一女到MIT，畢業後進入Nvidia（輝達）、Google工作，Cindy的優秀程度不言可喻，相較於學業與事業的一帆風順，她在感情上卻頻頻觸礁，從美國到台灣，一直找不到合適的對象。從小在苗栗長大的她，來自傳統背景的父母也非常焦慮，每一次越洋視訊電話都在施壓，希望她能趕快找到結婚伴侶。

很多人會在這時趕快挑一個對象結婚，但Cindy選擇了另一條截然不同的路。

志願單親之路，讓Cindy在沒有伴侶的情況下，用捐贈的精子及人工受孕的方式，生下女兒，三年後，再透過美國代理孕母生下兒子，組成三口之家。（圖片來源：Cindy提供）

志願單親怎麼生？不用有另一半 一個人就能兒女雙全

雖然Cindy當時的對象不適合走一輩子，但她很確定自己想要小孩，剛好當時任職的輝達公司對凍卵全額補助，因此她在美國早已凍卵，有公司當「金主」但苦無「精主」，她的朋友建議：妳要不要考慮自己生？並介紹她美國的「志願單親」群組。（備注：目前台灣的法規政策，是單身女性可以自行決定凍卵，但要結婚後才能取出卵子，美國並無此限制。）

「自己生」的這個想法，開始在Cindy心裡萌芽，她開始尋找「志願單親」的相關討論，她加入「志願單親」的臉書社團，開始研究什麼是「志願單親」。

志願單親是指在沒有另一半的情況下，單身男女自願選擇、並規畫成為單親的父母，並以「非性行為」的方式達成。之所以強調「志願」，是因為過去印象中的單親是因為離婚、分居、伴侶去世或非預期懷孕，但是志願單親一開始就渴望有小孩，並且積極籌備。

男性和女性都可以「志願單親」，生理女性的選擇比較多，可以透過人工生殖手術、代孕、領養等方式，生理男性則是使用代孕、領養等方式。

不過比起雙親家庭，志願單親者更需要深思熟慮，因為必須要獨自承擔養育孩子的全部責任。此外，無論是透過人工生殖或是收養，都有很高的門檻，耗時長之外，最終也不一定能成功，因此面臨的挑戰，與傳統受孕截然不同。而好處則是，一旦成功之後，不會有傳統家庭經歷的監護權糾紛。

經過兩年的深入研究後，Cindy確定「志願單親」之路。

志願單親實現了Cindy當媽媽的心願，不用等到伴侶出現，自己一個人就能生下子女。（攝影／賴小路，寶瓶文化提供）

她使用捐贈的健康精子，與先前凍卵結合，把其中一個受精卵，透過試管手術放入自己的體內，Cindy非常幸運第一次植入就成功懷孕，2020年，她生下一名女兒。

生產過程順利，寶寶也健康誕生，但是Cindy卻在剖腹產後，遇到菌血症（註：細菌感感染人體發炎後，進入血液滋生），高燒不斷，差一點就惡化成敗血症，這個陰影讓她對於生第二胎，感到十分恐懼，因而想要放棄，她與醫生討論後，醫生建議她或許可以找代理孕母，把Cindy自己的受精卵，放在代理孕母的身體內，由代理孕母協助生下二寶。

恰巧Cindy當時剛好到Google工作，Google提供員工使用代理孕母的專款補助，她於是接受了公司的員工福利。（註：美國不分產業、不分規模，有許多企業將「補助代理孕母需求」作為員工福利之一。）

2023年，Cindy的第二個受精卵透過美國代理孕母生下兒子，沒有另一半，Cindy一個人就湊成一個「好」字。

至於很多人關心這樣到底花了多少錢？Cindy表示，第一胎受惠於公司福利，由公司保險買單，第二胎的部分因為花費比較複雜，也依照每個人的情況，有相當的落差，Cindy曾經特別拍了一支影片來說明全部的花費，提供有興趣的人可以更深入了解。

志願單親怎麼養？神隊友才是關鍵

過去鮮少有人分享類似的經驗，在朋友的鼓勵下，Cindy成立粉絲專頁志願單親故事集，也寫書《志願單親：不需誰來完整我，矽谷科技人的單身生養實踐》，分享她這一路的經驗，希望可以幫助到更多的人。

在分享志願單親的經驗中，很多網友會質疑，雙親家庭照顧孩子就已經很累了，志願單親怎麼養小孩？

在公司，Cindy負責規畫產品的未來；在家庭上，Cindy也做了鉅細靡遺的養育藍圖。

經歷過瀕死的菌血症後，Cindy積極為自己的設立了生前信託，也找好孩子的監護人、資產管理人跟醫療代理人，在律師協助下，完成相關程序，就是希望萬一自己無法陪孩子長大，確保孩子仍然能得到最妥善的照顧，為孩子做了最長遠的打算。

但Cindy也深知，為未來築起防線的同時，更要為眼前建立起堅實堡壘，她相信「養一個孩子，需要舉全村之力」，但現代家庭規模縮小，已經不是傳統大家庭，她積極地找身邊的資源，家人、親友、保母都一起加入她的育兒人力庫，也找家事打掃服務，來減輕負擔，讓生活更有餘裕。

Cindy不諱言，「志願單親」之所以能順利，確實受惠於輝達與Google公司完整的生育補助，但是志願單親能否成功，後援的重要性，絕對超過金錢。

她強調自己「從來都不是自己一個人」，而是有「隊友」，不像婚姻中，女性的隊友選擇只有老公，但是比起很多「豬隊友」老公，一個實力堅強、愛孩子的保母或親友，可能更適合成為育兒「神隊友」，甚至還能免去婆家的壓力，讓育兒之路更單純順遂。

Cindy強調自己志願單親但「從來都不是自己一個人」，而是有「隊友」。（攝影／賴小路，寶瓶文化提供）

志願單親怎麼教？

也有很多人問Cindy，如何告訴孩子的身世？讓孩子出生在「志願單親」的家庭，是否會讓孩子更容易受到霸凌？

在同志討論中，許多人會質疑，家庭中只有兩個爸爸或兩個媽媽，會造成小孩在學校容易被霸凌，同樣的質疑聲浪，也發生在志願單親的家庭中，Cindy也收到許多單親家庭的父母求助，孩子在學校因為單親，而被其他同學奚落時，該怎麼辦？

Cindy認為，霸凌的原因有很多，就連穿什麼衣服都可以成為霸凌的理由，需要被檢討的應該是霸凌者，而不是被霸凌的受害者，多元家庭的父母首先要有底氣，相信自己是快樂，孩子才會感受到此時此刻身處在被愛的安全環境。

關於孩子的身世，Cindy選擇對女兒直接公開自己的歷程，她表示，美國有許多繪本教導小朋友多元家庭的樣貌，她的女兒在一歲半時，就能清楚的透過繪本向其他人講述，有一個好心人提供了精子，在醫生的幫忙下，精子跟卵子放在一起，變成一顆小豌豆，再把小豌豆放到媽媽肚子裡，就變成小寶貝。因此她的女兒很清楚的知道自己的來歷，現在五歲的她，面對兩歲弟弟詢問「爸爸」時，也會用淡定的語氣的提醒弟弟：我們家沒有爸爸啦！

在挑選幼兒園時，Cindy也會特別挑選對於多元家庭開放的環境，甚至詢問園方當遇到父親節、母親節時，會怎麼與孩子描述節日。她也會教導女兒，家庭不是只有一種樣貌，異性戀家庭、單親家庭、同性戀家庭、隔代教養家庭，都只是成員的不同，但都應該被接納。

志願單親怎麼愛？

回到自己身上，走過志願單親之後，Cindy不只創建了一個家庭，也改變了自己。

「志願單親」後，她發現自己大幅放寬了交往對象的條件，因為「婚育脫鉤」，不再需要考核對方是否適合作為一個好爸爸，只需要考慮相處的過程，是否快樂，她也希望以身教告訴女兒，人生不必被「應該」框住，可以多多交友、探索、選擇，以自己為優先考量，不一定要為誰而承諾。

從等待愛的來臨，到成為愛本身，Cindy不坐等天賜良緣，而是起身親手築起夢想中的城堡，她說：「我從來不是一個人」。她只是換了一種方式，找到更適合的隊友。

撰稿記者：沈孟燕

核稿編輯：黃婉婷、廖梓鈞