志願士兵第2梯次網路報名 1月29日截止

記者葉軒瑜／綜合報導

民國115年志願士兵熱烈報名中！第2梯次即日起至1月29日受理網路報名，凡年滿18歲至32歲以內，具備高中（職）以上學校畢業（或具教育部認可之同等學力），且體格基準符合甄選簡章所定條件，均可報名參加，歡迎有志投身國軍的青年男女踴躍報考，展開精采軍旅生涯。

第2梯次採「網路預約、自費體檢」方式報名，考生須依甄選簡章指定之醫院與期程，透過「國軍人才招募全球資訊網站」完成預約，並於該梯次報名截止前完成體檢，另須於資格審查公告前完成相關資料補件，逾期將不受理。

甄選考試包含智力測驗、口試測驗與體能鑑測3項，申請免測科目者，須於報名截止日前繳交有效證明，考試當日現場將不受理免測申請，甄選結果由甄選會統一於「國軍人才招募全球資訊網站」公告。完整甄選資訊及簡章可逕洽各地招募站索取，或撥打0800-000-050免付費專線，由專人提供服務。

民國115年志願士兵第2梯次即日起至29日受理網路報名，歡迎有志投身國軍的青年男女踴躍報考。（本報資料照片）