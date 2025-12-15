志願役傻將提款卡交軍中同袍，8年遭盜領薪資426萬！(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕95年起服志願役的林姓軍人，服役時認識鄧姓同袍，見他生性單純可欺，聲稱自己開車行，如果將提款卡放他那，未來將可獲利，結果鄧男從103到111年間，一到發薪日就把林男薪水領走，總數多達426萬餘元，直到部隊長官發現，鄧男盜領行為才曝光，新竹地院判鄧男需如數返回給林男。

林男說，與鄧男原為軍中同袍，鄧男見他生性單純可欺，自稱經營中古車行，可將提款卡、密碼交由他保管，將來或可因此獲利。

廣告 廣告

林男在103年將郵局帳戶提款卡及密碼交給鄧男後，鄧男在發薪日即將其薪資提領一空，直到111年3月軍中長官得知此事後，要林男將提款卡取回，經計算後，鄧男累計共提領426萬5205元。

法官調查，林男在其服役地點即可使用郵局提款機提領所需金錢，並無必要外出至其他地點提款，且無經常請假外出情事；且鄧男提領金額，無法證明經林男同意，因此林男請求鄧男應返還426萬5205元，為有理由，自應准許。

【看原文連結】

更多自由時報報導

每年增近千人 流浪律師拚接案無底限

獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜判刑 追討513萬退休金確定

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

輕縱車手害慘百姓-1》檢警一直抓法官一直放 車手獲釋火速再詐80萬

