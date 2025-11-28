志願役加給調到3萬元？ 國防部薪資調整報告隻字未提

立法院外交及國防委員會下週一將邀請國防部長顧立雄報告軍人薪資待遇調整規劃，但在國防部提交的書面報告中，並未提及外界關注的志願役加給調漲議題，僅規劃增修訂無人機及海、空軍飛行部隊的戰鬥加給、戰航管加給，以及反情報勤務加給等方案。

國防部研議陸、海軍飛行部隊的機務人員可領戰鬥加給。(圖/第10軍團)

立院外交及國防委員會12月1日將邀請顧立雄進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」報告，並備質詢，相關書面報告已送到立院。針對外界關注國軍志願役加給是否增至3萬元，朝野目前未有共識進展，而國防部在未來規劃中，也未提及任何有關志願役加給的部分。

根據國防部的書面報告，為持續照顧官兵，該部研擬增修訂戰鬥部隊加給、戰航管加給，與反情報勤務加給等方案，於2025年8至10月間分別陳報行政院審議中。報告中僅重述自2025年4月1日起生效，凡志願役現役軍人不論官科，志願役加給調增為1萬3000元至1萬5000元。

國防部研議無人機部隊官兵也可領戰鬥加給。(圖/軍聞社)

在戰鬥部隊加給規劃方面，國防部評估無人機及火力部隊戰時將建立全時段戰場監控體系，針對敵人高價值目標攻擊，其任務特性符合行政院核定的「戰鬥部隊」定義，因此研擬支領第一、二類型戰鬥部隊加給。

至於陸、海軍飛行部隊的機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位，國防部評估其從事的戰鬥支援任務，亦符合行政院核定的「戰鬥部隊」定義，因此研擬支領第二類型戰鬥部隊加給。

國防部研議資通電軍的通資站台官兵可領戰航管加給。(圖/總統府)

而在戰航管加給部分，資通電軍所屬通資站台協同海、空軍雷達站從事的通信戰術管制等工作，國防部評估其任務特性符合行政院核定的「戰航管勤務」定義，研擬支領戰航管加給。

此外，軍事安全總隊作為國軍唯一的反情報專業部隊，是鞏固內部安全不可或缺的重要單位，為提升留營誘因，國防部評估其勤務繁重與艱困程度，研擬新增「反情報勤務加給」。

國防部的書面報告另以小篇幅說明士官制度改革計畫，指出為鼓勵士官勇於向上派職，該部刻正研議士官督導長分級制度，並依其階級結構，持續檢討各項加給。

