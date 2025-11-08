志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？

立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅達63.35%，恐怕不利籌獲新式武器裝備後人力需求。軍事專家分析，除了少子化、社會多元及升學就業管道多樣化，基層部隊戰演訓頻繁、接裝新武器的同時還要移撥人力擴編後備部隊，「蠟燭多頭燒」的情況下，加劇人員流失的惡性循環。

針對國軍志願役官兵的編現比，預算中心報告指出，到今年6月為止，仍有眾多支領戰鬥部隊的第一線戰鬥部隊編現比不到8成；國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅達63.35%；且過去4年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵幾乎達同期招獲人數的4分之1，恐怕不利於專業人力的長留久用。

廣告 廣告

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，立法院預算中心關於國軍志願役士兵編現的分析，只能用怵目驚心來形容！不僅志願役人員的編現比僅有75.58%，志願役士兵的編現比，更從110年底的91.84%，快速下降至今年6月底的63.35%，三年半內下滑近30％，根本是斷崖式下降！

揭仲說，雖然報告只含蓄地表示多數第一類戰鬥部隊志願役人力的編現比「不到八成」，但在戰鬥部隊士兵的需求數高、機關與後勤單位編現比往往較高等情況下，當全軍志願役士兵的編現比只剩下63.35%時，第一類戰鬥部隊志願役士兵的編現比，恐怕遠低於70%！揭仲擔心，志願役士兵人數的嚴重缺口，恐怕已迫使國防部無法再維持主戰部隊以志願役人力為主的原則，不得不鼓勵更多義務役士兵往主戰部隊服役，才能維持基本運作。

揭仲進一步指出，依照預算中心的報告，110至113年度雖招獲志願士兵5萬2647人，但未服滿現役最少年限的人數竟有1 萬2884 人，比例高達24.47%，等於每4個入營的志願役士兵中，就有1人賠錢求去。他認為，這麼高比例的志願士兵寧可賠錢也不願服滿基本役期，原因絕非任何單一因素，特別是這幾年國軍志願役人員的營區生活設施與管理方式，已在改善中。

揭仲分析，導致近年國軍基層部隊志願役士兵快速流失的原因，研判是基層單位人力原就不足，又因為戰演訓任務的頻率與強度雙雙大增、未來數年又將接收多種新裝備等因素，壓力早已十分沉重；這二年又還要移撥人力去支援新單位成軍、步兵旅的復編，與充實各縣市後備部隊所需人力，讓人力不足的情形更雪上加霜；在這種「蠟燭多頭燒」的情況下，又進一步加劇人員流失，使留下來的人員勤務更重、壓力更大，變成難以遏止的惡性循環。

廣告 廣告

空軍退役政戰官王鳴中分析，現在社會多元化，升學、就業的選擇多、管道多、途徑也多，「同樣的待遇，誰會想留在軍中？」，同時面對少子化，各行各業都在搶年輕人，除了提高待遇外，軍中能拿出什麼誘因吸引年輕人？

此外，軍校畢業生寧可賠錢退場的例子越來越多，畢竟社會環境不一樣，年輕人能吃苦的程度已和往昔不同，同時也有更多自己的想法；也會隨外在職場環境的變化思考生涯規劃，有軍校生已經報到入學了仍同時在準備學測，一有機會也寧可退學改讀大學。

他進一步分析，軍中的管理方式多年來仍進度有限，雖然已經電腦化，但仍要留紙本作依據，雖多次宣示力推業務簡化，但命令越傳到基層往往越變調，到頭來業務量恐怕越做越多，這種可能還停留在30年前的管理模式，看在資訊化時代的年輕官兵眼中當然難以接受。

王鳴中直言，面對少子化趨勢，恐怕國防部自己也心裡有數，但卻無法明說，未來恐怕必須回到精實案前，以義務役為主力的兵力結構。他認為，國防部除了只能祭出薪資誘因外，應考慮更多服役職涯的配套措施，例如輔導退伍官兵轉考警察、海巡特考等，

揭仲則建議國防部，應同時透過「整併基層連隊提高編現比」、「延後推動充實各縣市後備旅人力」、「增加文職雇員與庶務性工作委外比例」、「大量汰除國軍現存用人多卻嚴重落伍的老舊武器」與「調增戰鬥加給」等方式，先改善基層部隊人力不足的問題，以減輕人員負擔，同時進行基層單位行政業務的簡併與合理化，多管齊下設法遏止惡性循環，緩解基層志願役士兵快速流失的狀況。

【看原文連結】

更多udn報導

顏正國再見了！告別式曝 鋼鐵爸「情義重天」

室內曬衣哪裡最快乾？專家揭「窗邊不是最佳解」

日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂

AI教父也是狗派！黃仁勳超寵愛犬日常曝光