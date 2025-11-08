志願役士兵 4年1.2萬人賠錢求去 立委質疑待遇、戰爭風險使然

立法院預算中心報告指出，過去四年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招獲人數的四分之一，累計應賠償金額達八億九千餘萬元。圖／聯合報系資料照片

立法院預算中心針對明年度總預算分析報告發現，過去四年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招獲人數的四分之一，等於每四個入營的志願役士兵中，就有一人賠錢求去，累計應賠償金額達八億九千餘萬元。國民黨立委質疑，軍中待遇加上兩岸緊張，戰爭風險升高，導致官兵寧可賠錢也要提前退伍。

預算中心指出，國軍志願役人力編現比，從一一一年底的百分之八十三點二五，至今年六月底為止僅達百分之七十五點五八。若進一步分析，今年六月底志願役軍官編現比百分之八十一點一八、士官百分之七十八點一九，志願役士兵更只有百分之六十三點三五。

士兵招獲人數 連續三年未達標

預算中心同時發現，志願役士兵一一一到一一三年度招獲率分僅百分之八十八點六一、百分之九十八點四一及百分之九十一點一，招獲人數已連續三年未達目標；其次，這四年間雖招獲志願士兵五萬二六四七人，但同期間未服滿最少年限而提前離營的志願役士兵人數達一萬二八八四人，占同期間招獲志願役士兵人數比率百分之廿四點四七，累計應賠償金額八億九五九六萬元。

此外，一一○年度軍費生畢業後任官未服滿最少年限者僅五二一人，但一一二及一一三年度提前退伍人數分為一一○四人及一○七二人；今年截至六月底止提前退伍人數四三○人，已超過一一○年度人數的八成，顯示近年未服滿最少年限而提前退伍人數居高不下。

國民黨立委馬文君說，志願役軍士官寧可賠錢，也要提前退伍，「情況已從隱憂變成危機」，待遇是主因，義務役從四個月恢復為一年時，大幅調高待遇，薪俸直追志願役，加上近年來兩岸緊張，戰爭風險飆升，年輕人衡量付出與待遇，自然落差就會更大。國民黨立委林德福批評，行政院未依法編列軍人加薪預算，不重視軍人待遇，加上賴總統親美抗中路線，誰想為了賴清德台獨意識形態打仗。

國防部：調薪資 增加留營意願

預算中心提醒，國防部多項軍購案都將陸續於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備都需要足額且訓練精良的人力操作，國防部應針對志願役人力不足的現況，切實思考因應對策。

國防部回應，軍方自今年起執行人性化管理及開源節流等作法，並從今年四月開始，分別調增「志願役勤務加給」、「戰鬥部隊加給」等五項待遇，整體編現比已從今年三月底的百分之七十六點九，提升到百分之七十九點二，顯見目前推動各項政策及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍與官兵留營意願。加上年底前尚有十七梯次新訓轉服，預估年底的整體編現比可提升到百分之八十。

