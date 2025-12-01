志願役普加3萬落空 國防部另推職務加給

國造潛艦海鯤號近期完成5次浮航測試，但遭爆料都是無錨出海，被立委質疑不僅影響測試結果也罔顧人員安全；不過海軍解釋，錨機不是必要條件。

海軍參謀長邱俊榮說：「潛航的時候，他是不會用這個錨，那他一般用於在航經狹窄水域，或是進出港的時候，這次出去做的是比較並不需要很精準，最重要是動力的測試。」

國防部長顧立雄回應，「這邊要正式的，還是要否認有這樣任何的政治性考量。」

國防部長顧立雄強調每次海測安全是首要考量，並指出錨機12月中旬回裝後會再進行相關測試。另一方面，總統賴清德提出1.25兆國防特別預算與「台灣之盾」構想後，傳出國防部正和AIT研擬首批9項對美軍購內容，包含第4套愛三飛彈及相關整合戰鬥指揮系統IBCS。

國防部長顧立雄說明，「具體的案項等等，在美方還沒有知會國會之前，我們就不對外再公開地說明，凡是有助於這樣的一個整體防空目標的能力達成，都是我們未來籌購的一個潛在項目。」

而各界也關注國軍待遇，日前立法院三讀通過，讓志願役不分官階齊頭式加給提高至3萬元，但未納入明年度總預算，國防部也未列入規劃，而是朝向依據職務繁重與專業特性，擴大戰鬥加給範圍。

國防部長顧立雄說：「希望就是說能夠衡酌他從事的任務艱困，繁重的程度還有他的專業的特性。」

民進黨立委羅美玲表示，「所以其實國防部是反對這種齊頭式的發放。」

國防部長顧立雄說道，「各項勤務加給還有戰鬥部隊的定義，我們會來做一個整體的規劃。」

國防部說明，後續會依敵情威脅、防衛作戰需求及勤務特性，持續檢討修訂各項加給，以照顧官兵並提升志願役留營意願。

