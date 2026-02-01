【志願役猝死】國軍9年間因公死亡高達151人 立院批部隊訓練管控、心輔體系失靈

近年民眾對於國軍服役環境、醫療體系及心理輔導機制極高關注，部隊不當操練、領導壓迫管理模式多有熱議。（資料照片／王侑聖攝）





2013年震驚全台社會的「洪仲丘事件」爆發，激起民眾對於國軍服役環境、醫療體系及心理輔導機制極高關注，部隊不當操練、領導壓迫管理模式備受熱議，推動國軍進行內部檢討改革。根據立法院報告及國防部統計資訊統計，2016年至2024年間，軍官士兵執行公務期間死亡人數高達151人，因公傷殘也有187人，恐與操課環境、部隊醫療體制不足有關；此外，軍職人員面臨高度壓力而輕生者也多達118人，在在顯示國軍訓練管控不足、工作環境壓抑及心輔體制失靈問題。

2013年由公民1985行動聯盟發動「公民教召－還仲丘一個公道」活動，號召將近三萬多人身穿白衣將國防部團團圍住，要求國防部公布真相。

買武器與加薪之餘 立院喊話體制改善

近年來兩岸關係趨於緊張，提升國防實力成為政府當務之急，除執政黨每年增加國防預算用於採購新型軍武增加戰時能力、積極推動募兵作業以擴充國軍人力外，在野黨也提出軍人加薪法案，盼能增加國人從軍誘因。然而根據監察院2022年調查指出，國軍士官兵自裁輕生人數突破新高，立法院2024年研究也顯示軍人因公傷亡人數居高不下，應立刻通盤改善軍旅環境與體制。

2017年1月7日，44歲的海軍陸戰隊登陸戰車大隊長古玉照上校，在接受被外界形容為「亞洲最嚴」國軍體能鑑測的3000公尺跑步測驗後，突發心臟病不治身亡。2019年11月16日，陸軍關渡指揮部尹姓少校輔導長也猝死在營區寢室，單位接獲家屬反映該少校失聯後，才經由同袍協尋發現倒臥個人寢室中。

2024年6月26日，花東防衛指揮部戰車營張姓中士前往彰化埔尾營區移地實戰訓練時，多次向隨隊醫務士反應左胸疼痛、呼吸困難等狀況後，於寢室內昏厥休克送醫不治，家屬質疑部隊未在病況首次發生時聯繫親人，且後送搶救時程不明、急救醫院規格層級過低，這才釀成張姓中士年僅28歲就離世，此案目前仍在桃園地方法院進行國賠請求訴訟。

國軍自裁人數2023年創新高 9年因公死亡達151人

根據立法院2024年「政府推動公私部門員工協助方案現況研析」報告，以及國防部內部統計數據共同指出，國軍自2016年1月至2024年4月期間，軍官士兵執行公務期間死亡人數高達151人，傷殘人數也有187人，恐與操課環境惡劣、突發疾病後送不及等原因有關。此外，軍職人員面臨高度壓力而輕生者多達118人，包含家庭因素、部隊壓力及不當管教等情事頻傳。

報告顯示，2023年國軍自裁人數創新高，部分軍隊存在斥責領導管理文化、不當管教行為、心輔流於形式、對於軍旅生活適應協助輔助機制嚴重失靈與僵化、為求表現而採行違規與失當之業務管制舉措、軍官自費購置料件以因應改正裝檢缺失、頻於夜間作業與加班趕製資料、人力不足與異動頻繁致長期缺額、業務代理卻虛應故事、不適服輔導機制在基層部隊窒礙難行等問題。報告指出，軍職人員面臨高度壓力，身心健康攸關國境安全，但國軍自殺人數不降反升，理當重新檢視問題、增加抗壓性及調整組織文化。（責任編輯：卓琦）