【志願役猝死】花防部醫官坦承有疏失 軍方卻拒提供關鍵急救紀錄





花東防衛指揮部戰車營張姓中士，2024年6月前往彰化埔尾營區移地訓練，竟發生心因性休克猝死憾事，軍方初步檢討認為部隊並無疏失，將全案移送司法偵辦。然而，張姓中士家屬向《上報》記者控訴，花防部的檢討報告內容粗糙，對於家屬提出多點疑問，均堅稱急救程序沒有瑕疵，卻拿不出救護紀錄和醫務執勤表佐證。家屬痛批，張姓中士首次胸痛時，部隊就應依規定通知親屬，這點連花防部醫官都承認有疏失，「檢討報告將軍方的責任撇得一乾二淨，這讓我們怎麼接受？」

倒地10分鐘錯失黃金急救 軍方堅稱無過失

政府近年來為加強國軍官士兵作戰能力，安排多次移地實戰演習、國防操演等訓練，本周二至四甫結束「115年春節加強戰備」演習，展現中華民國空軍作戰能力。不過，2024年6月花防部戰車營120迫砲排，帶隊前往位於彰化縣田中鎮的「陸軍砲兵部隊測考中心砲測陣地（埔尾營區）」進行為期14天的兵科基地訓練時，張姓中士卻在營區內胸痛、呼吸困難昏厥，送醫搶救後宣告不治，遭家屬質疑是否部隊急救措施不足。

張姓中士家屬指出，張姓中士死因判斷為心臟肥大與冠狀動脈明顯粥狀硬化導致的心因性休克，2024年6月26日晚間6點15分於寢室昏厥倒下後，送醫紀錄卻顯示6點25分才送上救護車，導致張姓中士到院前就失去呼吸心跳，晚間7點47分宣告死亡。家屬控訴，花防部內部調查檢討了4個月，政戰官、法治官跟醫官報告調查結果時，卻把軍方的責任撇得一乾二淨，宣稱「完全沒有發現過失情形」，讓她相當錯愕。

家屬質疑中士昏倒10分鐘才送上救護車，這段時間未施作CPR急救，但軍方報告表示有急救

調閱資料屢遭軍方拒絕 家屬怒吼：有什麼真相不敢給我們看

張姓中士的母親回憶，2024年10月底花防部派人前來說明內部調查結果，法治官開頭便稱軍隊沒有發現任何過失情形，但為求公正，花防部已發文台中地檢署，讓司法單位介入調查釐清，部隊行政調查已全部送交地檢署。張媽媽表示，法治官宣稱載運張姓中士前往醫院急救的救護車紀錄、私立仁和醫院實施搶救的醫療資料都屬於個人隱私，行政機構無法調取，也無法提供給家屬。

「我兒子昏厥10分鐘才送上救護車，那段時間醫務士沒有實施CPR或使用AED等急救措施，也沒有選擇後送到具有心臟內科診治能力的醫院，這難道不是錯判病況的疏失嗎？」張媽媽哽咽說道，花防部派來解釋調查結果的醫官並不是隨隊移地訓練的人員，根本不了解現場發生的狀況，不斷跳針強調當時張姓中士還有脈搏跟微弱呼吸，因此不能使用AED或進行CPR，「但軍方卻不願意拿出急救紀錄，救護車上的生命跡象監測數據也保密到底，究竟有什麼真相是不敢給我們看的？」

家屬認為士兵心臟有狀況，軍方為何沒有送到大醫院，使用AED時機也不對。

中士昏迷送醫均未通報家屬 苦等19個月得不到答案

張媽媽痛批，張姓中士多次向隨隊醫務士反應左胸痛、呼吸困難、後背痛，醫務士卻沒辦法即時做出正確的急救判斷，甚至跟她說「不知道為什麼AED放在張姓中士身上時，機器會判定無需電擊」，這是軍隊醫療訓練太渙散？還是軍方急救程序有瑕疵？張媽媽續指，花防部宣稱仁和醫院距離營區最近，具有心臟內科急救能力的彰化秀傳醫院離營區較遠，因此只能選擇仁和醫院急救，但兩家醫院與營區的交通時間相同，張姓中士如此嚴重的心臟性突發疾病，怎麼想都應該是送往大醫院進行急救才對。

張姓中士多次向隨隊醫務士反應左胸痛、呼吸困難，醫務士卻沒辦法即時做出正確的急救判斷

「軍方從我兒子第一次昏迷、後續胸痛送醫、26日當天暈厥搶救，自始至終都沒有通知家屬，這是讓我最無法接受的部分！」張媽媽說，說明調查結果會議那天，花防部醫官也承認部隊只讓張姓中士去醫院轉診，並沒有聯繫親屬說明狀況，這部分確實沒有盡到聯繫告知義務，政戰官、法治官跟醫官都表示歉意，那怎麼在檢討報告中隻字未提？張媽媽嘆道，花防部把後續調查責任都移交司法機關，推託行政機關無法透露死者就醫紀錄，「我已經等了19個月，兒子過世的真相何時才能水落石出？」（責任編輯：殷偵維）