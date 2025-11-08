志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有63.35%。國防部對此強調，國防部推動人性化管理並且調增5項加給，如今編現比為79.2%，加上到年底前還有17梯次新訓轉服，預估年底的整體編現比可達80%。
預算中心針對國軍志願役官兵的編現比指出，到今年6月為止，仍有眾多支領戰鬥部隊的第一線戰鬥部隊編現比不到8成。同時，志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅達63.35%；且過去4年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵幾乎達同期招獲人數的4分之1；這樣的趨勢，恐怕不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓與長留久用。
國防部回應表示，國防部自今年起執行人性化管理及開源節流等作法，並從今年4月份開始，分別調增「志願役勤務加給」、「戰鬥部隊加給」、「戰航管加給」、「電偵加給」及「網路戰加給」等5項薪資待遇。國防部指出，今年3月底的整體編現比為76.9％，在政府挹注及各項政策推動下，迄今編現比為79.2％，提升2.3個百分點，人力穩定成長。
國防部承認，志願士兵112年招獲率99.4％、113年招獲率91.1％，均未達計畫目標，今年招募計畫目標10612員，迄今招獲1萬0407員，獲得率為98.1％，至年底尚有17梯次新訓轉服，目標招獲1236員，預估年底整體編現比可提升至80％。
立法院預算中心同時指出，志願士兵招獲人數已連續3年未達目標；其次，近4年雖招獲志願士兵5萬2647人，但同期間未服滿最少年限而提前離營的人數達1萬2884人，占同期間招獲人數的24.47%。同時軍校軍費生提前退伍賠償的人數，112及113年分別為1104人及1072人，今年到6月為止已達430人，這些都顯示近年未服滿最少年限而提前退伍人數居高不下。
國防部表示，今年度迄今官士兵不適服人數合計2900員，比去年同時期減少1591員；另統計迄今整體留營成效86.5％，高於部頒標準76％，也比去年底留營率82.0％提升4.5％。
另外經統計，今年度至今軍費生任官未滿年限提前退伍賠償人數計697員，較去年同時期的1094員減少397員，顯見目前推動各項政策及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍與官兵留營意願。
