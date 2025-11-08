志願役編現比續降 國防部：多項政策支持年底可達8成

（中央社記者吳書緯台北8日電）立法院預算中心近期發布預算評估報告，指國軍志願役人力編現比仍持續降低，且有眾多戰鬥部隊編現比不及8成。國防部表示，在各項政策推動支持下，目前編現比為79.2%，到年底前尚有17梯次新訓轉服，預判年底整體編現比可提升至80%。

立法院預算中心近期發布國防部主管民國115年度單位預算評估報告，指出115年度預算再創近年新高，且多項對美軍購及特別預算所籌獲的武器裝備，將在近年內陸續結案，精良武器需要搭配訓練軍士官兵操作，才能發揮預期效益，但國軍志願役人力編現比仍持續降低，且有眾多戰鬥部隊編現比不及8成。

報告指出，截至今年6月底為止的國軍志願役人力編現比僅餘75.58%，且仍有眾多支領第一類型戰鬥加給的部隊編現比不及8成，均恐不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓和長留久用。

報告表示，國軍110年至113年度的志願士兵招獲人數未達計畫目標，且同期間提前離營志願士兵人數比率頗高，110至113年度雖招獲志願士兵5萬2647人，但同期間未服滿現役最少年限而提前離營的志願士兵人數達1萬2884人。

至於軍費生任官未服滿年限提前退伍情況，報告揭露，110年度軍費生畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者僅521人，但112及113年度提前退伍人數分別為1104人及1072人，今年截至6月底止，提前退伍人數為430人，已超過110年度人數的8成，顯示近年未服滿現役最少年限而提前退伍人數居高不下。

國防部回應中央社記者詢問表示，今年起執行人性化管理及開源節流等作法，並於今年4月起，分別調增志願役勤務加給、戰鬥部隊加給、戰航管加給、電偵加給及網路戰加給等5項薪資待遇，114年3月底整體編現比為76.9%，在政府支持及各項政策推動下，迄今編現比為79.2%，人力穩定成長。

針對志願士兵招募情況，國防部說明，國軍志願士兵112年招獲率99.4%、113年招獲率91.1%，均未達計畫目標，114年招募計畫目標1萬612員，迄今招獲1萬407員，獲得率為98.1%；至年底尚有17梯次新訓轉服，目標招獲1236員，預判年底整體編現比可提升至80%。

國防部表示，年度迄今官士兵不適服人數合計2900員，不適服人數較去年同時期減少1591員；另統計迄今整體留營成效86.5%，高於部頒標準76%，亦較去年底留營率82.0%有所提升。

國防部指出，經統計年度迄今軍費生任官未滿年限提前退伍賠償人數計697員，較去年同時期1094員減少397員，顯見目前推動各項政策及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍與官兵留營意願。（編輯：林克倫）1141108