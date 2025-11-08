志願役編現比續降 國防部：多項政策支持年底可達8成
（中央社記者吳書緯台北8日電）立法院預算中心近期發布預算評估報告，指國軍志願役人力編現比仍持續降低，且有眾多戰鬥部隊編現比不及8成。國防部表示，在各項政策推動支持下，目前編現比為79.2%，到年底前尚有17梯次新訓轉服，預判年底整體編現比可提升至80%。
立法院預算中心近期發布國防部主管民國115年度單位預算評估報告，指出115年度預算再創近年新高，且多項對美軍購及特別預算所籌獲的武器裝備，將在近年內陸續結案，精良武器需要搭配訓練軍士官兵操作，才能發揮預期效益，但國軍志願役人力編現比仍持續降低，且有眾多戰鬥部隊編現比不及8成。
報告指出，截至今年6月底為止的國軍志願役人力編現比僅餘75.58%，且仍有眾多支領第一類型戰鬥加給的部隊編現比不及8成，均恐不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓和長留久用。
報告表示，國軍110年至113年度的志願士兵招獲人數未達計畫目標，且同期間提前離營志願士兵人數比率頗高，110至113年度雖招獲志願士兵5萬2647人，但同期間未服滿現役最少年限而提前離營的志願士兵人數達1萬2884人。
至於軍費生任官未服滿年限提前退伍情況，報告揭露，110年度軍費生畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者僅521人，但112及113年度提前退伍人數分別為1104人及1072人，今年截至6月底止，提前退伍人數為430人，已超過110年度人數的8成，顯示近年未服滿現役最少年限而提前退伍人數居高不下。
國防部回應中央社記者詢問表示，今年起執行人性化管理及開源節流等作法，並於今年4月起，分別調增志願役勤務加給、戰鬥部隊加給、戰航管加給、電偵加給及網路戰加給等5項薪資待遇，114年3月底整體編現比為76.9%，在政府支持及各項政策推動下，迄今編現比為79.2%，人力穩定成長。
針對志願士兵招募情況，國防部說明，國軍志願士兵112年招獲率99.4%、113年招獲率91.1%，均未達計畫目標，114年招募計畫目標1萬612員，迄今招獲1萬407員，獲得率為98.1%；至年底尚有17梯次新訓轉服，目標招獲1236員，預判年底整體編現比可提升至80%。
國防部表示，年度迄今官士兵不適服人數合計2900員，不適服人數較去年同時期減少1591員；另統計迄今整體留營成效86.5%，高於部頒標準76%，亦較去年底留營率82.0%有所提升。
國防部指出，經統計年度迄今軍費生任官未滿年限提前退伍賠償人數計697員，較去年同時期1094員減少397員，顯見目前推動各項政策及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍與官兵留營意願。（編輯：林克倫）1141108
其他人也在看
NCC人事再遭駁 蘇一峰酸政院：只要敢騙！執政一點都不難
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案7日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數遭到封殺，行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為NCC沒有存在的必要，並開嗆「只要敢騙人，執政一點都不難」。中天新聞網 ・ 7 小時前
彰原住民族文化節 熱鬧
彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，昨（八）日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。王縣長表示，今年是一年一度彰化縣原住民文化節暨傳統體能競技活動，彰化縣原住民有十六族，人數共七二三三位，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。今年特別邀請彰化市平和國小合唱團演出，天籟般的優美歌聲讓全場貴賓感受到濃厚的原住民氛圍。王縣長表示，本活動自二○○五年首辦以來，已邁入第二十年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。有超過六○○位族人組成十二個隊伍參加原住民舞蹈及體能競賽，族人為了活動，從九月就開始進行長達一個月的訓練，就是希望展現最棒的成果。同 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
投縣第73屆縣運會隆重開幕
為期四天的南投縣第七十三屆全縣運動會八日上午在縣立體育場隆重開幕，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚一一四年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，過程熱鬧隆重。當天，縣議員全文才、張秀枝，縣議會秘書長李孟珍、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、名間鄉長陳翰立、中寮鄉長廖宜賢、水里鄉長葉銘豐、仁愛鄉長江子信，都親自帶隊出席，鹿谷鄉、信義鄉、埔里鎮、魚池鄉則有秘書帶動參與，各鄉鎮及縣府團隊，陣容堅強，強棒盡出，力創佳績。王副縣長說，本屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，不僅展現南投得天獨厚的山水風光與人文底蘊，更象徵縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景。今年共有一萬三千五百五十七名選手及隊職員參賽，涵蓋卅 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有...聯合新聞網 ・ 10 小時前
中國「強摘器官黑手」伸向孩童？2寶媽PO片：超怪
國際中心／李汶臻報導中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題；有關對話流出後震驚全球，也讓各界再度關注中國器官移植疑雲事件。近日，中國上海竟爆出小學生被要求集體抽血存樣的案件，有學生家長收到來自官方的同意書。但就有家長認為同意書中有不少內容疑點重重，因此將此事拍成影片上傳至抖音平台。而爆料影片留言區的「超詭1幕」卻讓人越看越覺得細思極恐。民視 ・ 8 小時前
投市封街追懸日 捕捉夢幻畫面
每年秋季當太陽與地球運行軌跡形成特別角度時，夕陽會恰好降落在筆直街道中央，形成夢幻的「懸日」奇景。南投市公所八日下午在民族路舉辦的「封街追懸日」攝影活動圓滿落幕，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家庭到場共賞，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱絡。當夕陽緩緩滑落，橘紅的光影穿透街道，照亮整條民族路，街道瞬間被夕陽染成一片金黃。上千民眾紛紛舉起手機、專業攝影師架起相機，屏氣凝神地捕捉這一年僅有幾次才能見到的夢幻畫面。也有家長牽著孩子，一起對著夕陽比出愛心手勢，留下最溫馨的剪影。在夕陽的餘暉中，閃爍的燈光與人潮的笑聲交織，不少人即時上傳社群分享美景，讓更多人透過鏡頭看見南投最迷人的黃昏時刻。今年活動首度加入「迷你市集」與「餐車美食」區，搭配現場街頭藝人音樂表演、造型氣球秀，讓大家一邊等待懸 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
韓籍啦啦隊來台當一日外送員！ 李瑞允雨中送貨超熱血
生活中心／陳佳侖 台北報導韓國KBO職棒KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」成員李瑞允，日前跟著球隊來台交流，清新氣質也被快遞平台相中，邀請她擔任一日快遞員。民視 ・ 8 小時前
威脅擴大！中國「福建號」航母正式服役 恐形成「全年無休」壓迫模式
即時中心／林耿郁報導中國解放軍第三艘航母「福建號」昨（7）日正式編入海軍序列，象徵北京在航母技術與遠洋戰力上邁入新階段。福建號搭載電磁彈射系統，可起降艦載預警機、隱形戰機，對台灣及周邊海域的空中預警、打擊能力形成實質威壓；習近平更表示，這三艘航母必將為「祖國統一」做出貢獻。民視 ・ 21 小時前
武統在即？中導彈設施大擴建「儲量4年增5成」 CNN示警：美防務供應卻陷困境
據《CNN》報導，在該媒體分析的136處與導彈生產或火箭軍相關的設施中，超過6成出現擴建跡象。這些設施涵蓋工廠、研究中心與測試場，自2020年初至2025年底，新建樓面面積增加超過200萬平方公尺。衛星影像顯示，多處新增塔樓、掩體與疑似武器開發的掩壘，部分地點甚至可見導彈...CTWANT ・ 15 小時前
正處於二戰後最危險時刻？波蘭啟動「40萬公民志願軍訓」，參加者每月還可領8000津貼
波蘭身為北約（NATO）東境最前線位置，歷史上又與俄羅斯存在難解的國仇家恨，近幾年眼見莫斯科單方面攻擊烏克蘭後，隨即擴大其軍隊採購和建設計畫，而在砸下多筆重金補足陸海空軍事裝備後，最新消息指出，華沙即將推行「全民軍訓」計畫，希望能號召足夠多公民、志願入營接受相關訓練，甚至每月還能獲得小額津貼。根據外媒報導，雖然從性質上一直被視為「強制參與」，但是波蘭政府不斷......風傳媒 ・ 1 天前
武統倒數？CNN揭中國「導彈生產」4年增5成 儲量「指數級上升」
一場規模空前的導彈生產設施擴張正在中國境內悄然進行。《美國有線電視新聞網》（CNN）發布獨家調查報告，透過對136處導彈相關設施的衛星影像、地圖及政府公告進行全面分析，揭示自2020年以來，中國解放軍（PLA）的武器產能正以驚人的速度增長，其導彈儲量在短短四年間已增加五成，且擴張腳步未停歇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前