志願役詐團！主嫌誘堂弟當豬仔 再騙叔嬸165萬贖金

桃園市 / 綜合報導

曾任志願役的陳姓主嫌，在軍中招搖撞騙，不僅騙同袍買車增貸，自己把錢拿走，讓被害人繳分期付款，退伍之後更變本加厲，和前同事共謀，把自己堂弟騙到東南亞詐騙園區當豬仔，再從叔叔嬸嬸那邊騙走165萬贖金！他們甚至還動歪腦筋，兼做清潔廠商，結果垃圾都丟在桃園平鎮的廢棄軍營涵洞內，現在各種惡行通通被揭穿，陳姓主嫌被檢方求刑12年。

警車沿路鳴笛，追進山間小路，前方貨車見狀還想逃，員警一擁而上制伏嫌犯，吳姓嫌犯偷倒廢棄物被逮，但他做的壞事不只這樣，還涉嫌騙豬仔到緬甸詐騙園區，不過他落網後供出幕後主嫌。

好幾名員警合力壓制，他就是26歲陳姓主嫌，過去還是志願役軍人，卻招搖撞騙仗著至親好友信任，在志願役服役期間，話術軍中同袍買車增貸，錢被主嫌拿走，被害人卻得自己分期付款，退伍後騙自己的堂弟，到東南亞拿創業基金，吳姓共犯也附和妻子是泰國人，治安很好別擔心，堂弟被騙到緬甸詐騙園區後，主嫌還向堂弟的父母，騙了贖金165萬元。

涵洞裡頭滿地垃圾，這裡是位於桃園平鎮廢棄軍營，陳姓主嫌動歪腦筋，創立清潔公司收垃圾，卻違法棄置山區，總重量超過一噸。刑事局偵查第二大隊副大隊長黃維和說：「(檢方)將陳姓犯嫌依刑法加重詐欺，妨害自由及廢棄物清理法等案起訴。」

原本該保家衛國的軍人，卻夥同前志願役同事，為非作歹，被逮後陳姓主嫌始終不認罪，檢方認為他好手好腳，卻不務正業起訴求處12年重刑。

