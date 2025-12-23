志願役酒駕真相曝！人緣差、情緒控管不佳…淪北捷殺人魔張文黑化開端

記者陳弘逸／桃園報導

桃園市27歲男子張文犯下駭人的北捷隨機攻擊案，造成嚴重死傷。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文犯下駭人的北捷隨機攻擊案，造成嚴重死傷，各界正試圖勾勒犯罪動機與真相，他過去曾於空軍服志願役，因酒駕遭汰除，又因戶口遷移未申報，導致教召令無法送達，成為「妨害兵役」通緝；此舉被視為他「黑化」的開端，如今前案涉及公共危險罪的緩起訴書，也跟著曝光。

據緩起訴書指出，張文2022年2月13日在桃園市中壢區吉林路某餐廳飲用啤酒，並於當晚9時許，騎車上路，於吉林路被警方攔查，並測得酒精濃度達每公升0.47毫克，遭中壢警分局移送偵辦。

廣告 廣告

桃園市27歲男子張文犯下駭人的北捷隨機攻擊案，疑似畏罪輕生，各界正試圖勾勒犯罪動機與真相。（圖／翻攝畫面）

警詢、偵訊期間，張文都坦承犯行，檢方也依據酒測紀錄表、違反道路交通管理事件通知單等證物佐證犯行。

當時檢方考量，張文認罪，態度良好，又無前科，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並於緩起訴處分確定6個月內，須向國庫繳交5萬元。

從緩起訴書的裁定結果，檢方給予張文機會，同年3月他也因此案遭軍方汰除；不過有同袍透露，他在軍中人緣差，疑鬧事不適應，才會「故意酒駕」遭汰除。

離開軍職後，張文曾到台中某社區大樓擔任保全，但因工作態度消極，鮮少與人互動，又因情緒控管不佳，多次跟住戶爭執，任職不到2個月就被解雇，顯示他社會適應能力，開始出現問題。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

玩笑開過頭「貼臉放屁」毀掉關係！好兄弟為了面子對簿公堂…要他賠20萬

逃兵「斜槓搞詐騙」嗆：已判30年，不差這件！囂張態度…惹怒檢方求重刑

沒打方向燈吞1200元罰單！違規仔「怪它回彈」求翻盤二連敗…多繳750元

跟風張文「嗆炸機場」遭起底！他非首次犯案…9年前揚言：會橫屍遍野

