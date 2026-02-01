志願服務協會聯合掃街 護花蓮門面

花蓮市長魏嘉彥二月一日一早偕同清潔隊長吳慶展前往花蓮車站前廣場，攜手花蓮縣志願服務協會以及國聯里、國盛里、國福里與民政里等志工逾兩百人展開聯合清掃任務，為花蓮打造宜居的生活環境（見圖）。

維護市容環境整潔，花蓮縣志願服務協會長期認養花蓮車站前廣場，固定於每月第一個週日清晨號召志工展開掃街行動。一日一早協會會員在理事長古漢威及創會長黃愛伶帶領下，偕同國聯里、國盛里、民政里及國福里志工齊聚車站前廣場。國聯里長林靜芬、國盛里長張芝瑜、民政里長林志鵬、國福里長李鳳凰以及清潔隊員等多人一起加入清掃行列。

廣告 廣告

市長魏嘉彥向大家拜早年之外，還特地送福袋，預祝新年快樂。他在頒發感謝狀之後表示，火車站是外地旅客踏入花蓮的第一站，也是城市最重要的門面，感謝志願服務協會長期默默付出，帶動周邊里鄰志工共同投入環境維護，讓市容保持乾淨舒適。他也呼籲市民朋友一同珍惜公共空間，從日常生活做起，共同為花蓮打造更宜居的生活環境。

清潔行動除進行周邊道路與廣場掃街外，也同步清理側溝、撿拾垃圾，讓車站周邊環境更加整潔有序，同時也加強宣導菸蒂不落溝，以免造成排水阻礙及環境髒亂。現場並有新翊環境公司宣導垃圾分類及資源回收，加強環保觀念。