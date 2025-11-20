志願服務學習淪「集點大賽」謝美英籲桃園教育局建立防堵機制

志願服務學習本來立意良善，但像是警消單位，是否適合國中學生去，值得大家思考。(圖/謝美英提供)

記者李春台

依據「桃園區高中高職免試入學超額比序」項目規定，國中入學新生每服務滿1小時給0.3分，擔任班級或社團幹部的分數另計，積分上限為10分，等於若是沒有擔任幹部，每名學生要服務滿34小時才能拿到滿分。桃園市議員謝美英今(20)日進行市政總質詢指出，志願服務學習本來立意良善，但上有政策、下有對策，衍生亂象，許多公家單位被迫開設志工服務缺，圖書館或文化場館等靜態單位還好，但像是警消單位，是否適合國中學生去，值得大家思考。

謝美英說，警察分局、派出所進出人口複雜，不時還有涉及偷拐搶騙、燒殺擄掠等刑案的人等，也有打火弟兄抱怨，消防車太高，諸多考慮，不能請學生擦拭，文書涉及個資也不能請學生處理，對學生嚴格又會被家長投訴，結果就是還得額外派出人力幫忙顧著這些「志工」，警消淪為「保母」，扭曲了志願服務學習政策。

謝美英說，學校審查的師長也很苦惱，詢問學生，學生也坦承爸爸是警消人員，就是去整理資料文件，教育局公文白紙黑字寫政府機關依人民團體法登記立案者都可以當開立志工服務時數的單位，沒有理由擋下不給分。

謝美英接到投訴，有補習班找國中生幫忙發招生傳單，每個人領200元工資，還對學生說，「這樣可以換志工服務時數」，並發了印有某公益基金會印章的空白證明給學生，讓學生持偽造的志工時數去參加升學考試免試比序的加分，對其他乖乖累積時數的學生嚴重不公，她說，教育局難道都不知情，是否有積極建立防堵機制。

謝美英強調，非常不樂見志願服務學習淪為「集點大賽」，家長四處找機會、政府單位努力「製造」工作、學生只想輕鬆換取時數，希望教育局好好思考規畫防弊，以身作則，提供適合的環境及過程，讓學生能了解學習服務真諦。