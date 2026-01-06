「志願者聯盟」巴黎登場 商討烏俄戰爭和平協議

記者廖子杰／綜合報導

歐洲「志願者聯盟」6日在法國巴黎，與美國政府特使舉行新一輪會議，持續推進由美國主導斡旋、旨在結束烏俄戰爭的和平協議草案，並就安全保證議題細節交換意見。

綜合外媒報導，包含英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼與加拿大總理卡尼等27位國家領袖，以及美國特使魏科夫等來自35個國家的高階官員代表，6日齊聚巴黎展開最新一輪「志願者聯盟」會談；烏克蘭總統澤倫斯基預計也將出席。

法國總統馬克宏的顧問表示，此次會議是自去年美總統川普第二任期以來，為重申歐美盟友堅定支持烏國，所做各種努力的成果結晶，且相信已成功促成烏、歐、美三方重新達成一致立場。

法國總統府則指出，各國領袖與代表預計在此次「志願者聯盟」會議中，就提供基輔當局提供安全保證議題特別承諾一項共同願景，包含烏俄雙方應如何實施停火，以即倘若出現違規情況時的應對方式等；此外，與會各方也將討論部署多國部隊，以作為潛在可能政治協議的一環，相關內容截至目前仍在「最後定案中」。

歐洲「志願者聯盟」新一輪會談6日於巴黎登場，持續推進烏俄和平協議草案。圖為去年11月由法國主持的「志願者聯盟」視訊會議。（達志影像／美聯社資料照片）