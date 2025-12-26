忘不了311大地震台灣有多好！前日本外相在賴清德面前全說了：我們銘記於心

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

日本前外務大臣、眾議員河野太郎近日率團來訪，而針對2011年日本311大地震，台灣人捐款約200億日幣一事，河野太郎今(12/26)表示，台灣對日本的慷慨援助，日方銘記於心。總統賴清德說，日本今年也在台灣發生災害時伸出援手，這種患難與共的羈絆，正是台日關係最重要的資產。

中國日前宣布抵制日本，當時總統賴清德拍吃日本水產照片，表態力挺日方，資料照，總統府提供

賴總統上午於總統府接見河野太郎訪團，成員包括日本眾議員田中和德、井上信治、牧島花蓮、參議員淺尾慶一郎、藤川政人；我方則有外交部長林佳龍、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮等人在場。

廣告 廣告

賴總統致詞時表示，特別感謝河野太郎睽違11年再次訪台，也感謝訪團成員對台長期支持，以及日本政府及國會多次在國際場域重申，台海和平穩定的重要性是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統指出，今年台灣遭遇震災與風災，日本各界不僅溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供「水位監測設備」，協助台灣強化防災能力。這種患難與共的羈絆，正是台日關係最珍貴的資產。

河野太郎致詞時表示，自己早在1980至1990年代間，就曾多次赴訪台灣工廠，對當時在台灣品嚐龍眼的美好回憶留下深刻印象。

河野太郎指出，2024年台灣赴日旅遊人次超過600萬，今年至11月底已突破去年總數，相當於台灣每4人中就有1人曾造訪日本；而今年至10月底日本赴台人次逾100萬，仍有相當大的成長空間。

河野太郎說，在台日投資合作上，隨著台積電於日本設廠且順利運作，台灣對日投資金額在去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本的投資將持續成長。

河野太郎表示，台日已簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化；也感謝台灣取消對日本福島等五縣食品的輸入限制。

河野太郎說，此次來台期間，也親身體驗到地震預警系統的運作。日本311大地震期間，台灣對日本的慷慨援助，日方銘記於心。事實上，台日在災害防治、應變等領域都有良好合作機制。

河野太郎表示，2027年即將於橫濱舉行國際園藝博覽會，期盼台灣各相關團體踴躍參展；展望未來，期待台日在經貿、人員互訪等各領域關係持續深化，打造更緊密夥伴關係。

更多FTNN新聞網報導

賴清德關注日本強震：台灣隨時準備提供必要協助

台日關係史上最佳！日眾議員當面告訴賴清德：8成日本人親台

高市早苗當選自民黨總裁！賴清德獻上祝賀：期待台日關係邁向新階段

