「忘不掉921」牙醫溫世政返鄉挑戰南投縣長 賴清德揭他傲人學經歷

民進黨今(14)日在中執會後召開民進黨縣市長提名南投記者會，主席賴清德為候選人温世政繫競選背帶。楊亞璇攝



民進黨今(14)日於中執會後召開民進黨縣市長提名南投記者會，主席賴清德介紹候選人温世政，並為温繫競選背帶。温世政呼籲，台灣人不要再移民去美國、移民去加拿大、移民去澳洲，「我們應該要島內移民，移民回我們自己的家鄉。」

賴清德說，今天中執會很高興通過一個縣市，也刻意通過一個縣市，希望將舞台交給温世政表現，温世政是國考狀元，南投傑出的子弟，炎峰國小畢業、草屯國中畢業、台中一中畢業，後來負笈去台北醫學大學牙醫學系畢業，也完成了台大牙醫臨床研究所碩士的學位。

廣告 廣告

賴清德指出，温畢業之後就參加牙醫師高考，贏得高考狀元這樣的名譽，不僅僅書唸得好，工作也做得好，温本人也是世樺牙醫診所、植牙美容中心的院長。更難得的是，温也是新北市牙醫師公會的理事長，同時也是台灣植牙學會的理事長。可以說學歷好、工作表現也非常傑出，是南投土生土長傑出的子弟。

賴清德說，第二個是温世政也有國際觀，這是非常難得的，温是美國密西根大學牙周病研究所研究員及講師，另外也是英國牛津大學聖愛德蒙學院精準醫學專業認證。他也是國際口腔植牙、國際口腔植體專科醫師學會最高院士。

賴清德提及，第三個是很難得的，温雖然在工作的成就上很好、在國際上也贏得肯定，但是温對故鄉的感情是非常非常濃厚的，温曾經分享南投最辛苦的時候就是921大地震的時候，當時剛好服役，也剛好在南投，所以在南投服役期間，參與了整個救災重建的工作。

他說，温很高興在南投最困難的時候沒有離開，身為南投的子弟，可以為南投父老鄉親做一些事情，後來是因為不得已才來到台北打拚，然後現在在南投有需要的時候，温世政又感受到南投鄉親的需要，所以願意放下在北部辛苦打造的成就，毅然決然地回到故鄉。

民進黨今(14)日在中執會後召開民進黨縣市長提名南投記者會，主席賴清德為候選人温世政繫競選背帶。楊亞璇攝

賴清德說，他相信大家應該都很了解，南投對民進黨來講，要參選縣長就相對困難，尤其是面對要競選連任的縣長，困難應該是不言可喻。但是從溫世政的決定參選，就可以看得出來他對故鄉的愛，所激發出來的力量跟勇氣是無限的。他非常期待南投的父老鄉親，「請你們張開雙臂，歡迎南投傑出的子弟，在台北打拼，願意回到故鄉奉獻的溫世政醫師。」

温世政表示，他是921地震的受災戶，也是當時的救災官兵，他記得很清楚，那時候他是在803醫院當實習少尉醫官。在921 1點47分的時候，突然天搖地動，那時候的阿兵哥我們住的是上下舖，上舖的阿兵哥被甩下來好幾個，然後那個門變形的，門是走不出去的，所以他是從牆壁的裂縫鑽出去的。

温世政說，整個全院大停電一片漆黑，有人哭，也有人喊救命、也有人就再也沒有發出聲音了，那時候傷患實在太多了，他拚命的一個一個的救，但是當時能力有限，還是有很多生命就在他的眼前慢慢地離開、慢慢地消失，那種無力感到25年後的今天還是一樣歷歷在目。

温世政指出，那一天晚上倒下的不只是只有房子，斷掉的不只是只有道路，也改變了很多人的命運。地震後一年，他完成了官兵的救災任務北漂到台北來。一北漂就是整整25年。很多人以為北漂就是離開，北漂就是遺忘，「但我永遠忘不掉921的那一幕。」

温世政表示，他每天都把對家鄉的思念放在心裡頭，每一次熬夜讀書，每一次的考試，每一次碰到困難、碰到挑戰的時候，他都會告訴自己，「天公伯啊，留我下來，一定有祂的安排」。所以他不敢鬆懈，因為他知道有一天我如果有機會，他可以彌補當年的遺憾。所以他逼自己在北漂的每一分每一秒認真地做好每一件事情，他拿到了國考的榜首，拿到了台灣最好學校的台大碩士文憑，拿到了全世界最好醫學院的牛津的精準醫學的文憑。

他說，他也建立了全台北最大的牙科診所，擔任了全台灣最大牙醫師公會的理事長，參與了全台灣第一顆國產植體的設計，他也發表了全台灣最多的植牙相關的國際論文，一個病人一個病人的救，一個學生一個學生的教，但他只有一個信念，就是當機會來到的時候，他已經有能力可以來為自己的家鄉服務，彌補當年的遺憾。

温世政坦言，北漂25年，白手起家，從無到有，他擁有了專業，擁有了事業，也擁有了國際舞台。講實在話，天公伯對他很好，他很「甘心」，他其實可以很安安穩穩地過人生的下半輩子，但是他心裡一直有一個聲音，「那個聲音就是我想回家」。

温世政表示，就像台積電董事長張忠謀先生一樣，在53歲那一年答應了孫運璿院長的邀請，毅然決然回到台灣奉獻他的人生下半場。「我，温世政今年也是53歲，在賴總統的徵召之下，我也毅然決然放棄我在台北的事業，回來跟我們南投的鄉親一起打拼我人生的下半場。我在台北完成了我的事業，而我將在南投完成我的志業，一生的志業。我的人生上半場在台北，而我人生的下半場，將在南投與我的鄉親一起來打拚。」

温世政說，他的口號就是他要「顧老人、顧少年、顧肚子」，三代一起顧，而且他以身作則，他自己先回來，他願意跳下來跟我的鄉親一起打拼。他今天回鄉不只是為了南投，更是為了台灣。

温世政呼籲，「我們台灣人不要再移民去美國、移民去加拿大、移民去澳洲，我們應該要島內移民，移民回我們自己的家鄉。而且，我要發起一個行動，就是年輕人返鄉行動，年輕人應該要回來我們的家鄉，回來家鄉顧家，而我溫世政帶頭先回來。」

温世政強調，這不是口號，他想創造有希望的南投、有未來的南投，他希望爸爸媽媽可以看著他在他們身邊成家立業、安身立命。我希望我的爸爸媽媽可以看著他們的孫子很乖乖的慢慢的長大，而不是只有在手機裡面看到他的孫子。而且更重要的是，他想陪著爸媽很安心的、很快樂的慢慢的老去。

他說，他承認這不是什麼偉大的夢想，但是這平凡的幸福對北漂的遊子來說，真的是遙不可及的夢想，所以今天他率先回到南投，帶著小小成就，感恩的心，陪孩子慢慢長大、陪鄉親慢慢老去。

更多太報報導

快訊／WSJ：賴清德欲出席宏都拉斯親台總統就職典禮 北京關注是否過境美國

藍白提總統彈劾案 黃帝穎批「打假球」：轉移不敢倒閣焦點

民進黨選對會拍板南投縣人選！「牙醫界劉寶傑」温世政對決許淑華