忘了八仙塵爆？正妹「嘴含麵粉」噴火慶生 消防嘆：恐釀悲劇

生活中心／紀玫瑄報導

女子為慶祝生日而拍攝「噴火慶祝影片」，嘴裡含著麵粉，下秒朝著燃燒中的生日蠟燭吹氣、噴出火焰。（圖／翻攝自IG @xxwitchyxx）

還記得八仙塵暴嗎？近期在Threads上瘋傳一段「噴火慶生」影片，一名女子為慶祝生日，嘴裡含著麵粉，接著對準點燃的蠟燭吹氣，瞬間噴出一道火焰。畫面看似吸睛，背後卻暗藏極度危險的行為，當高溫火源結合懸浮粉末，其燃燒原理與當年造成重大傷亡的八仙塵爆如出一轍。對此，台北市政府消防局也示警，粉塵燃燒具有高度致命性，民眾切勿模仿。

近日該段影片在社群被大量轉傳，畫面中女子將麵粉含入口中，朝一旁燃燒中的蠟燭吹氣，粉末瞬間與火焰接觸引燃，形成一團猛烈火光。

廣告 廣告

影片曝光後，底下網友罵聲一片，不少人都痛批此行為「太危險」，並提醒當事人，無論是玉米粉或麵粉，只要被揚起、懸浮在空氣中，就可能變成可燃粉塵。一旦風向改變，燃燒中的粉末附著在衣物、頭髮或周遭的可燃物上，極可能造成嚴重燒燙傷甚至火災。原理就跟當年的八仙塵爆一樣。

●影片女子澄清「並非台灣人」：不會再推薦別人

經查證，影片中的女子是名日本人，影片下方也已湧入不少台灣人向她分享八仙塵爆的慘痛經驗，女子也在留言區回應自己並非台灣人，並表示「我一開始不了解整個情況，同時也不會再推薦大家去做這件事了，也已經把相關留言置頂，讓大家知道這個事件，以及為什麼這個趨勢對台灣人來說很敏感。」她也提到，由於她非這個趨勢的發起者、更不是網紅，「我也不知道自己能不能阻止別人。」

●消防局：粉塵燃燒高度致命性，切勿模仿

台北市消防局表示，玉米粉本身屬於可燃物質，雖然固體塊狀點火時燃燒緩慢，但當粉末被揚起並懸浮在空氣中時，粉塵與空氣中的氧氣接觸面積會變得極大，一旦遇上火源、熱源點燃，會迅速劇烈燃燒。台北市政府消防局防災科學教育館館長黃建華也指出，若在侷限空間或粉塵在高濃度狀態下，瞬間燃燒會使空氣受熱且急速膨脹，產生強大的衝擊波，具備高度致命性，呼籲民眾千萬不要為了拍攝效果而模仿。

●2015年八仙塵爆15死499傷

2015年，新北市八仙樂園發生粉塵爆炸意外，案發當下大量遊客聚集在抽乾的泳池內參加彩粉派對（Color Party），工作人員向人群噴灑粉末，大量易燃的粉末懸浮於空氣中，當粉塵被吸入舞台照射燈的散熱抽風扇後瞬間引燃，火勢由高處向地面迅速延燒，最終釀成15人死亡、499人燒燙傷。

除了現場有高濃度的易燃粉塵，再加上舞台燈近距離、長時間的照射，提供持續的高溫熱源，進而誘發大規模的劇烈燃燒，最終造成八仙塵爆的慘劇。



不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

青少年表演噴火PO網 烈焰逆流「喉嚨灼燒」痛苦甩頭

外送員帶氣球進電梯 下秒瞬爆「3人慘遭烈火吞噬」

台灣人留「4雙雪靴」在日本被罵翻！內行示警：亂丟1物恐罰200萬

台中妙齡女喝醉搭Uber回家慘遭性侵！被司機拖進後座硬上…偷拍後丟包

