忘了報戶口鬧笑話！連晨翔用ChatGPT幫女兒取名

連晨翔與劉品言（言言）上月迎接愛女出生 ，今（30日）連晨翔露面宣傳《舊金山美容院》在中視播出，日前宜蘭7.0強震，連晨翔被問到「先護老婆還是先護女」的送命題時，機智應對展現滿分求生欲，更分享兩人靠AI幫小孩取名、忘了幫女兒報戶口的趣事

日前宜蘭7.0強震，連晨翔回憶當時狀況，「那時候我剛好手上就抱著女兒，而且我就站在言言旁邊，所以兩個都護到了！」他坦言雖然當下被震度嚇到，但夫妻倆住五樓不算太高，兩人反應都算淡定。

談到育兒生活，連晨翔坦言女兒出生 50 多天，生活已從一開始的手忙腳亂趨於穩定。被問到是否會因帶小孩與言言爭吵？他甜蜜回應：「沒時間吵架！」他習慣晚睡、言言喜歡早起，所以夫妻分工上很互補，時間剛好完全配合，他對於帶小孩也算有自信，一打一沒問題。

至於女兒的名字，連晨翔透露是靠AI取的，夫妻倆先各自選好一個喜歡的音，再透過ChatGPT分析女兒命理缺什麼五行，最後才選定字。他還自爆一段報戶口的烏龍，因為忙育兒耽擱了登記，言言接到電話提醒，卻被他聽錯：「言言說組長說再不去就要幫我們取名，我說『族長？哪一族的族長？』後來才發現是戶政事務所的組長。」

面對升格人夫與人父後的第一個春節，連晨翔表示，因爲小孩還小，出遊較不方便。至於給老婆的過年紅包是否會有「六位數」？他笑稱：「量力而為，心意最重要！」更不忘幽默表示，自己快生日了，不知道老婆會不會包紅包，而他今年的生日願望也變得樸實，就是「家人健康」。

他跟簡廷芮的老公賴冠儒是好朋友，日前簡廷芮意外捲入粿王風波，連晨翔表示，前幾天才在買奶粉時遇到賴冠儒夫妻帶小孩出門，一切都很正常。他也表示，自己常向賴冠儒請教關於育兒用品與照顧問題，稱讚對方是相當可靠的「育兒前輩」。《舊金山美容院》週一至週五晚間八點在中視主頻播出。

