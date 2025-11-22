忘了曾罵他是共產黨？川普盛讚準紐約市長：我挺你

美國總統川普在白宮接見紐約市長當選人曼達尼，兩人互相恭維。路透社



美國總統川普週五（11/21）在白宮接見紐約市長當選人曼達尼。令媒體驚訝的是，曾經多次隔空互嗆的兩人見面後竟然和樂融融。川普還盛讚曼達尼的理念，可能讓許多保守派驚豔，似乎完全忘了曾經罵他是「激進左派、共產黨」。

川普和曼達尼（Zohran Mamdani）週五在白宮先私下會談後，再開放媒體進入橢圓辦公室採訪提問。曼達尼站在川普身邊，川普則是坐在書桌後方，非常親切地拍拍曼達尼的手臂，兩人臉上掛滿微笑，讓媒體相當驚訝。因為川普曾經痛罵曼達尼是「共產黨」、「瘋狂激進左派」，而曼達尼則是批評川普為「暴君」。

川普向記者表示：「我們有共識的部分比我想像的多。我們有一個共同點，我們都希望這座屬於我們且所鍾愛的城市能夠有好發展。」川普還說，很高興他們能把政黨歧見放在一邊，他並表示力挺曼達尼治理紐約：「他做得越好，我越開心。」

曼達尼則說：「我要感謝總統的是，這場會面並沒有聚焦在彼此的分歧點，雖然我們有很多看法不同，這場會面著重在服務紐約市民的共同目標。」

在紐約市長競選期間，川普多次重炮抨擊民主黨籍候選人曼達尼，甚至呼籲共和黨人不要支持共和黨候選人，把票改投給獨立參選人、前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。川普還威脅，如果最後是曼達尼當選，他很可能不會繼續提供聯邦資金給紐約市。

對於兩人在競選期間的隔空互罵，川普週五這天一笑泯恩仇：「我被罵過比『暴君』更惡劣的話。這不算侮辱，而我相信在我們彼此合作後，他會改變想法的。」他還說：「我相信他會讓一些保守派感到驚訝的。」

有記者問川普，是否認為曾批評以色列在加薩走廊發動戰爭的曼達尼是「聖戰份子」？川普回說：「不，我不認為。這個人是非常理性的人。」

川普還說，如果曼達尼把紐約市治理的很好，他甚至會考慮把家從佛州搬回紐約居住。

現年79歲的川普是土生土長的紐約人，但他在第一任期時遷居佛州成為佛州居民。34歲的曼達尼則在烏干達出生，父母都是印度裔美國公民。他今年6月贏得民主黨黨內初選時讓不少政治觀察家感到驚訝。曼達尼的競選政見為向富豪增稅、提高企業稅、凍結公寓租金，並增加住房津貼等。

