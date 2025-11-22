忘了曾罵他是共產黨？川普盛讚準紐約市長：我挺你
美國總統川普週五（11/21）在白宮接見紐約市長當選人曼達尼。令媒體驚訝的是，曾經多次隔空互嗆的兩人見面後竟然和樂融融。川普還盛讚曼達尼的理念，可能讓許多保守派驚豔，似乎完全忘了曾經罵他是「激進左派、共產黨」。
川普和曼達尼（Zohran Mamdani）週五在白宮先私下會談後，再開放媒體進入橢圓辦公室採訪提問。曼達尼站在川普身邊，川普則是坐在書桌後方，非常親切地拍拍曼達尼的手臂，兩人臉上掛滿微笑，讓媒體相當驚訝。因為川普曾經痛罵曼達尼是「共產黨」、「瘋狂激進左派」，而曼達尼則是批評川普為「暴君」。
川普向記者表示：「我們有共識的部分比我想像的多。我們有一個共同點，我們都希望這座屬於我們且所鍾愛的城市能夠有好發展。」川普還說，很高興他們能把政黨歧見放在一邊，他並表示力挺曼達尼治理紐約：「他做得越好，我越開心。」
曼達尼則說：「我要感謝總統的是，這場會面並沒有聚焦在彼此的分歧點，雖然我們有很多看法不同，這場會面著重在服務紐約市民的共同目標。」
在紐約市長競選期間，川普多次重炮抨擊民主黨籍候選人曼達尼，甚至呼籲共和黨人不要支持共和黨候選人，把票改投給獨立參選人、前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。川普還威脅，如果最後是曼達尼當選，他很可能不會繼續提供聯邦資金給紐約市。
對於兩人在競選期間的隔空互罵，川普週五這天一笑泯恩仇：「我被罵過比『暴君』更惡劣的話。這不算侮辱，而我相信在我們彼此合作後，他會改變想法的。」他還說：「我相信他會讓一些保守派感到驚訝的。」
有記者問川普，是否認為曾批評以色列在加薩走廊發動戰爭的曼達尼是「聖戰份子」？川普回說：「不，我不認為。這個人是非常理性的人。」
川普還說，如果曼達尼把紐約市治理的很好，他甚至會考慮把家從佛州搬回紐約居住。
現年79歲的川普是土生土長的紐約人，但他在第一任期時遷居佛州成為佛州居民。34歲的曼達尼則在烏干達出生，父母都是印度裔美國公民。他今年6月贏得民主黨黨內初選時讓不少政治觀察家感到驚訝。曼達尼的競選政見為向富豪增稅、提高企業稅、凍結公寓租金，並增加住房津貼等。
更多太報報導
川普要烏克蘭一週內接受和平計畫 澤倫斯基：面臨痛苦抉擇
路透：川普政府將放行輝達出口中國H200晶片
美中在檀香山舉行海上軍事安全磋商 聚焦降低風險
其他人也在看
罕見免疫疾病攻擊大腦 美國男子失去50年記憶重學人生
美國加州男子莫里爾（Christy Morrill） 在2020年時開始抱怨記憶變差，看了許多醫生後，才發現自己罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」（autoimmune encephalitis），導致他失去了長達50年的記憶。 這種疾病會讓免疫系統攻擊大腦的部分區域，造成永久性損傷。莫里爾已記不得兒子的婚禮、與妻子的國外旅行，以及曾經在工作上的成就，這讓他一度陷入極大痛苦。 莫里爾表示，他擁有「語義記憶」（Semantic memory），也就是能記得名字、日期、地點與名人等資訊，但自傳式記憶（autobiographical memory）幾乎完全消失。當他看著自己在兒子婚禮的照片時，無法有任何感動，只能理性地說：「我看起來很開心，我想那天我應該真的很開心。」 莫里爾的LGI1型自體免疫性腦炎發作得又急又快。當時他在醫生面前發生癲癇，才促使醫療團隊重新評估病因，最終確認診斷。 由於這種腦炎不可逆，意味著他無法恢復記憶。莫里爾如今專注於創造新的回憶，並積極學習如何繼續生活。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
高手交鋒 川普與曼達尼白宮「相見歡」
法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)21日和紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面，數月來的冷嘲熱諷煙消雲散，雙方都笑容滿面並承諾將擱置彼此的不和，為紐約市的未來共同合作。 34歲的曼達尼從沒沒無聞到一舉贏得11月4日的紐約市長選舉，即將成為紐約首位穆斯林市長。他先前和川普發生激烈的口水戰，將這位共和黨籍總統比喻為「剝削房客的惡房東」。 華盛頓觀察家原本預期會看到自稱為民主社會主義者的曼達尼和川普的會面火花四射，因為川普曾經稱這位市長當選人是「共產主義者」，並暗示應該驅逐這位出生於烏干達的紐約客。 但這場在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的會面卻是彬彬有禮。79歲的川普笑容滿面地讚揚了曼達尼獲得歷史性的選舉勝利，表示他能有「出色的表現」，並說曼達尼是個「真心想讓紐約再次偉大的人」。 川普表示，「我們將協助他讓大家的夢想成真：擁有一個強大且安全的紐約」。 曼達尼則形容這場面對面會談「非常有成效」，並提及雙方對這座美國金融中心和最大城市「共同的讚賞與熱愛」。 川普和曼達尼都來自紐約市皇后區(Queens)，也都是政治秀高手，但他們的風格截然中央廣播電台 ・ 4 小時前
川普又TACO！取消巴西咖啡、牛肉等40%關稅
美國總統川普今年7月對巴西牛肉、咖啡等農產品課徵40%重稅，報復巴西法院定罪盟友、前巴西總統波索納洛。不過由於此舉導致美國國內咖啡等農產品物價上漲，川普週四（11/20）下令撤銷40%關稅。太報 ・ 1 天前
川普簽署法案下令公開艾普斯坦檔案 法新社：內部人士憂政府耍花招
美國總統川普（Donald John Trump）簽署了《艾普斯坦檔案透明法案》，下令公開與性犯罪者傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的政府檔案。這項罕見獲得兩黨支持的法案代表著川普先前反對立場的重大轉變，但國會議員警告，部分內容可能因刪減或持續調查而受限，影響對艾普斯坦人脈網絡的完整揭露。中天新聞網 ・ 1 天前
華爾街日報社論：川普2.0首對台軍售 有助台海嚇阻
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國上週批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第2個總統任期首次對台軍售。美媒社論指出，中國軍事野心勃勃，美政府此舉有助台海嚇阻；期盼這筆軍售只是開端，台灣需要更多元的防衛能力。中央社 ・ 3 小時前
藍白硬通過《公投法》！「公投綁大選」確定復辟 恐重演2018選務亂象
即時中心／潘柏廷報導挾帶優勢人數的藍白立委，今（21）日下午於立法院三讀通過「公民投票法」第23條修正草案，也就是俗稱的「公投綁大選」；本次修正條文規定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票 ，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，而公民投票日為應放假日。民視 ・ 14 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 2 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 15 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 小時前
羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密 跳槽英特爾「新任務」曝光
即時中心／林韋慈報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年 7 月底退休後，在 10 月 底加入英特爾任職。外界質疑，他在退休前涉嫌在台積電蒐集大量先進製程相關資料，引發台積電與檢調高度關注，近日他在英特爾的新職務也引起討論。民視財經網 ・ 1 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 20 小時前