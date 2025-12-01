忘了曾聘徐春鶯任新住民委員 蔣萬安「狀況外」嗆民進黨雙標

對於徐春鶯曾任台北市新住民事務委員會委員，台北市長蔣萬安今天表示將請民政局調查。(記者方賓照攝)

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、反滲透法、違反銀行法等罪嫌，上個月28日清晨被新北地方法院裁准羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培今(1日)在市政總質詢指出，徐春鶯在台北市長蔣萬安就任後，被聘為台北市新住民事務委員會委員，聘任後第六天，就到中國上海參加民革活動，並提出要發動「帶婆婆回家」計畫，質詢蔣萬安是誰推薦徐春鶯？蔣萬安完全狀況外，第一時間回應「應該是在前任市府聘」，被提醒後才說要民政局立即追查，並反嗆簡舒培不要雙標，「不要開上帝視角」。

簡舒培今天指出，徐春鶯在市長選舉時，曾幫忙蔣萬安的對手黃珊珊，卻在蔣萬安當選後、隔年的6月被市府聘為新住民事務委員會委員；6天後，到中國上海參加民革活動，並提出要發動「帶婆婆回家」計畫，蔣萬安則於當年8月到上海參加雙城論壇，時間上非常巧合。她追問蔣萬安，到底是誰推薦徐春鶯出任市府新住民事務委員會委員？

蔣萬安第一時間表示「應該是在前任市府(聘)吧？」簡舒培非常驚訝蔣萬安不知情，並指當年11月，民進黨議員林延鳳已經提出質詢，質疑徐春鶯曾被報導指稱為中國國家幹部，還被爆出入統戰場合，更傳出拆散中配家庭、捲入生技公司1.6億非法吸金案等爭議，明顯已不適任，蔣市府以「委員」之姿奉為座上賓，形同「引清兵入關」，重損台北市形象。蔣萬安當時回應，徐春鶯是相關團體出身的代表，若議員有疑慮都歡迎提供北市府相關事證。

蔣萬安被提醒後說「我來了解一下」，在簡舒培說明歷程後又表示，「她是上一屆，到2023年底就停聘」，並強調他是到今天才知道已有司法調查介入，會立即請民政局追究調查，並要民進黨不要雙標，再度與簡舒培產生「共諜案」的口角，要「議員不要開上帝的視角」。

