忘了當年跪多快？GOG喊「還玩家選擇權」，遭歐美嘲諷《還願》黑歷史狠打臉

獨立遊戲開發商 Santa Ragione 的恐怖新作《Horses》，最近遭到 Steam 平台以無法通過審核為由拒絕上架。針對此事件，CD Projekt 旗下的遊戲平台 GOG 隨即公開聲援，宣布該作品上架 GOG，並且聲明強調，他們堅信保存遊戲作品的重要性，認為「是否要遊玩該款遊戲的權利，最終應該交給玩家自己決定」。然而對此，許多歐美玩家卻不以為意，貼出 5 年前的《還願》下架事件嘲諷：「所以你會給《還願》選擇嗎？」

當年 GOG 下架行為讓歐美玩家無法理解。（圖源：還願）

GOG 指出，這款遊戲的獨特藝術風格和題材或許只適合特定的受眾，甚至可能讓部分人感到不適，但作為平台方不應該扮演審查者的角色來替玩家過濾內容。GOG 想要通過這樣的舉動展現他們對獨立遊戲創作自由的支持，認為即使是小眾或具爭議性的作品也應該有一席之地。

然而，GOG 高喊「玩家選擇權」的舉動卻意外在社群上引起大量歐美網友的批評與嘲諷，眾人紛紛重提 2020 年台灣赤燭遊戲《還願》遭到該平台無情下架的往事。網友指出，當初《還願》因為爭議和發行商合約問題，從 Steam 下架後曾轉戰上架 GOG，卻在公開消息不到幾小時內，就因為大量中國人投訴，就被 GOG 以「收到許多玩家反饋」為由緊急取消。

因此玩家們紛紛在 GOG 的貼文下質問：「那《還願》呢？」、「所以你會給《還願》選擇嗎？」、「當你把《還願》的家奪走時，你們也感到自豪嗎」、「你們是不是忘記了什麼？」、「這款垃圾可以上 GOG，但《還願》不行？」、「虛偽的做法，先把《還願》還來」，諷刺 GOG 根本是雙重標準，當初屈服於中國壓力剝奪玩家選擇權，如今卻利用另一款爭議遊戲來營造開明形象。