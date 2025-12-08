忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

一名婦人忘記藥名，簡單幾筆畫出精隨，藥局老闆也精準猜中。翻攝Threads/the520123



是不是有時候會忘了最常常使用的商品名稱？如果又碰上語言不通，或許用畫的也能讓對方猜中。一名藥局老闆就分享一段特殊經歷，有一名婦人疑似有聾啞情況，又因忘了藥品名稱，只好拿出筆畫出「火柴人圖案」，正當老闆看得一頭霧水，突然「靈光一閃」拿出藥品，結果神準命中，也讓婦人開心買到藥品。老闆貼出婦人畫作與商品的照片，不少網友留言都大讚：「老闆實在太用心了！」

社群平台「Threads」一位名為「the520123」的藥局老闆，在自我介紹中寫下「經營一間藥局兼斜槓一間飲料店、一間關東煮、偶爾接服飾、配飾業配」。

廣告 廣告

這名藥局老闆表示，一名阿姨昨日到訪藥局，對方似乎有聾啞的情況，便透過肢體語言表達需求。儘管阿姨比手畫腳了好一陣子，甚至拍了拍自己的頭部，但藥局老闆仍無法理解阿姨想購買什麼藥品。

藥局老闆說他示意用寫或畫的方式來溝通，阿姨一開始有點難為情，藥局老闆心想，對方會不會不知道怎麼寫或怎麼表達。但阿姨仍拿起筆，於是開始畫起來。

這名阿姨拿起筆，畫了一個火柴人，且火柴人做出類似弓箭步的姿勢，並且其中一隻手高舉，另外一隻手則往後方伸展。

而在思考片刻後，藥局老闆「突然靈光一閃」，意識到阿姨可能需要的是什麼藥品。更令人驚訝的是，他真的猜中了阿姨所需的藥物。藥局老闆感嘆道：「這年頭經營藥局不容易啊！」

更有網友幽默地表示：「阿姨很厲害，直接是key point」「履歷上又多一個可以寫的：已安裝以圖搜圖功能」。還有人感嘆：「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖。最重要是你竟然猜中！太用心對待這份工作了，太厲害了」。這則貼文也吸引超過6萬人點讚，也有上千則留言，這個藥局小故事也意外觸動大眾的心。

更多太報報導

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生