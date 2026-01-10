忘了阿拉斯加? 川普嗆要格陵蘭：不惜一切阻擋中俄成鄰國 歐盟怒反制

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

[Newtalk新聞] 美國總統川普週五在白宮表示，為防止俄羅斯或中國「接管」格陵蘭，美國須「擁有」該島以維護國家安全。他表明將以「容易」或「艱難」方式達成目標，不排除使用軍事力量。此舉引發丹麥與歐盟強烈反彈，歐洲議會更擬凍結美歐貿易協定，並有社交媒體傳言歐盟將出兵格陵蘭對抗美國。

川普總統週五會見石油公司高層時指出，美國自 1951 年起在格陵蘭設有軍事基地，但現有租賃協議不足保障長期國防安全。他強調：「我們會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意，因為如果我們不做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓中俄成為我們的鄰居。」

不過有網友笑話川普沒有地理常識，其實美國早就和俄國當鄰居，網友指出，在白令海峽中的代奧米德群島（Diomede Islands），美國阿拉斯加的小代奧米德島與俄羅斯的大代奧米德島之間僅相隔約3.8至 4 公里，兩地相距咫尺，中間是國際日期變更線，時差一天，冬季結冰時甚至可步行跨越。

丹國自 1951 年起在格陵蘭設有軍事基地。（示意圖） 圖 ：翻攝自騰訊網

格陵蘭為丹麥王國旗下自治領土，人口約 5.7 萬，位處北美與北極圈之間，戰略地位重要。島上皮圖菲克太空基地自二戰以來由美軍運作，現由美國太空軍管理，是美國全球早期預警系統核心。

白宮日前表示，正考慮購買這片半自治領土，且不排除在外交手段失敗時使用軍事選項。川普回應記者時進一步稱，戰略布局不能僅依賴租約：「你會為了所有權而保衛它，不會為了租約去保衛它。我們將不得不保衛格陵蘭，我們必須擁有它，才能保衛它。」他警告格陵蘭附近海域「布滿中俄船隻和潛艇」，並指北京展現成為「近北極國家」的野心。

格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。 圖 : 翻攝自Google 地圖

此計劃獲部分跨黨派人士支持，如民主黨參議員費特曼認為收購格陵蘭具「巨大戰略效益」。此外，格陵蘭蘊藏豐富稀土礦產、石油與天然氣資源，隨氣候變遷導致冰川融化，開發價值日益凸顯。

然而，格陵蘭與丹麥已明確表示該島為「非賣品」。週二，法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國與丹麥等歐洲盟友發表聯合聲明，強調須尊重《聯合國憲章》領土完整原則，並指北極安全須由盟友「集體」實現。丹麥更警告任何軍事行動都可能終止北約聯盟關係。同時，白宮內部持續討論配套措施，包括向格陵蘭民眾提供一次性支付金，以鼓勵其脫離丹麥並加入美國。據路透社報道，川普政府正考慮向格陵蘭島居民一次性支付 1 萬至 10 萬美元不等款項。

多國都發表聲明，強調美國須尊重《聯合國憲章》領土完整原則。（示意圖） 圖：翻攝自白宮的Ｘ

社交媒體上流傳多則相關貼文，X 帳號「defense_civil25」發文稱「丹麥領袖呼籲德法派遣歐盟部隊在格陵蘭對抗美國」，引發廣泛轉發。X 帳號「rainbow7852」則討論美國國務卿盧比奧預計下周訪問丹麥可能帶來的購買方案，以及格陵蘭估值與社保福利差異問題。

此外，X 上的另一帳號「Gandaly」貼文指「歐盟議會因格陵蘭事件擬凍結美歐貿易協定」，並引述歐洲議會貿易委員會主席貝恩德·朗格稱「整個局勢已改變」，議員正傳閱信件，要求在美國政府持續主張格陵蘭主權並發出威脅期間凍結協定，相關投票預計於二月進行。

